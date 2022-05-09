«صنى» تقود شريحة السيارات «الاقتصادية»

اعتلت «نيسان صنى» صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» المنتمية للفئة الاقتصادية «Car-B» فى مصر، وذلك بعدما استحوذت على حصة سوقية %28.7 مسجلة نحو 4529 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات «الاقتصادية» بعدما اقتنصت حصة سوقية %19.5 بإجمالى بيع 3078 مركبة خلال تلك الفترة.

ويعود تفوق «ديزاير» فى اقتناص شريحة كبيرة من مبيعات سيارات الركوب نظرًا لتزويدها بباقة متعددة من المواصفات والتجهيزات التى تلبى شريحة كبيرة من متطلبات المستهلكين لاسيما العامل السعرى التنافسى للفئات المطروحة منها محليًا.

أما المركز الثالث بقائمة مبيعات السيارات الاقتصادية» فكان من نصيب «سوزوكى سويفت» التى استطاعت أن تستحوذ على حصة سوقية قدرها %9 مسجلة نحو 1425 مركبة.

فى حين، حصدت «لادا جرانتا» المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %6.8 محققة بيع 1070 سيارة، أعقبتها «سوزوكى سياز» فى المركز الخامس مستحوذة على حصة سوقية %6.8 بإجمالى بيع 1068 وحدة.

وحصدت «إم جى 5» المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات الركوب الاقتصادية «Car-B» بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %5.3 مسجلة بيع 844 مركبة، تلتها «تويوتا بيلتا» فى المركز السابع بحصة بلغت %3.9 بواقع 620 وحدة.

ووفقًا لـ«أميك»، تمكنت «رينو لوجان» من اقتناص المرتبة الثامنة بعدما استحوذت على حصة سوقية %3.1 بإجمالى بيع 496 مركبة خلال تلك الفترة.

وتمركزت «رينو ستيب واى» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %2.6 بنحو 408 سيارات، أعقبتها «هيونداى أكسنت RB» فى المركز العاشر بحصة بلغت %2.6 بواقع 405 مركبات.

وحصدت «بيجو 301» فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %2.3 محققة بيع 371 سيارة، تلتها «أوبل كورسا» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %2.1 بواقع 337 مركبة.

فى حين، ظهرت «هيونداى i20» فى المرتبة الثالثة عشرة بعدما انخفضت حصتها السوقية إلى %2.1 بإجمالى بيع 329 سيارة، فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %5.2 مركبة على الطرازات الأخرى المنتمية لشريحة الطرازات الاقتصادية «Car-B» خلال الربع الأول من العام الحالى.