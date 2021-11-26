لايف

صنفته «مقلقًا».. الصحة العالمية تطلق اسم أوميكرون على متحور كورونا الجديد

يحتوي هذا المتحور على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق
المال - خاص 9:11 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 9:11 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحور الجديد لكوفيد-19، الذي رصد أول مرة في جنوب إفريقيا “مقلقًا”، وأطلقت عليها اسم “أوميكرون”.

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة بمتابعة تطور الوباء “تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحور بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021 (…). يحتوي هذا المتحور على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق”، نقلا عن موقع العربية.

اقرأ أيضا  ارتفاع درجات الحرارة غدا.. وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 23 درجة

الإعلان الصادر عن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة يعد أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو.

فيما يخضع متحور دلتا، الذي أصبح الأكثر انتشارا في العالم ، لنفس التصنيف.

إغلاق الحدود بسبب أوميكرون

ومع ظهور المتحور أوميكرون في جنوب إفريقيا، بدأت الحدود تغلق على بعض بلدان القارة السمراء، إذ قررت دول أوروبية عدة الجمعة تعليق الرحلات الجوية من هناك، بينما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرا صحيا.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا.. طقس لطيف على القاهرة وتساقط للأمطار فى الإسكندرية

فقد أعلن اكتشاف المتحور الجديد الذي قد يكون معديا جدا في جنوب إفريقيا الخميس. كما أعلن رصد إصابة أولى به في أوروبا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

وعلى الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية التي نصحت بعدم فرض قيود على السفر، حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا وأيرلندا وتركيا الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها.

اقرأ أيضا  تحويلات مرورية لتنفيذ كوبري محمد نجيب وتقاطعه مع السادات بالقاهرة الجديدة

كما أوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبية وإليها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

بعد تعافيها من جائحة كورونا .. اليابان تحث بعض الشركات لرفع الأجور بنسبة 3%

أحمد إسماعيل 9:20 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

قيود إضافية أوروبية وسط هلع من متحور كورونا الجديد

المال - خاص 8:54 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا.. والقاهرة تسجل 29 للعظمي

عصام عميرة 6:22 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

تحويلات مرورية لتنفيذ كوبري محمد نجيب وتقاطعه مع السادات بالقاهرة الجديدة

أماني عوض 5:26 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

فرق الصحة تتواجد في انتخابات النادي الأهلي وتوفر لقاحات كورونا

المرسي عزت 4:44 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

«خلافات مالية مع صديقه».. الأمن يكشف لغز قتل مواطن وإلقاء جثمانه بالفيوم

أماني عوض 4:39 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21