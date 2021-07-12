كشف كريم موسى، رئيس قطاعى الاستثمار المباشر وإدارة الأصول فى المجموعة المالية هيرميس، والرئيس التنفيذى لشركة «Vortex Energy» أن صندوق «Vortex Energy IV» الجديد يعتزم تنفيذ أولى صفقاته الاستثمارية خلال 6 شهور، مشيرا إلى أنه يدرس حاليا مجموعة من الفرص من ضمنها صفقة كبرى فى إسبانيا، إلى جانب عدة عمليات فى بولندا واليونان.

وأعلنت شركة «Vortex Energy» المختصة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس مؤخرا عن وصولها للإغلاق الأول لصندوق الاستثمار فى الطاقة المتجددة والذى يعرف باسم «Vortex Energy IV» بقيمة 200 مليون دولار.

وقال «موسى» إن الصندوق الجديد يستهدف عائدا استثماريا بأكثر من %15 مقارنة مع -13 14 % العائد المحقق من صناديق «فورتكس» الثلاثة السابقة، موضحا أنه سيتبع إستراتيجية مختلفة نسبيا تتمثل فى التوسع فى تمويل الصناعة نفسها وليس الاكتفاء بشراء مشروعات أو عقود قائمة بالفعل.

وأكد أن الصندوق الجديد سيعمل على تمويل المطورين نفسهم، خاصة أن صناعة الطاقة المتجددة توسعت بشكل كبير فى العالم مؤخرا وستستمر فى التوسع، وباتت هناك مجالات أكبر للاستثمار مثل إنشاء بطاريات كبيرة لتخزين الطاقة، لذا تسعى المجموعة المالية هيرميس إلى مواكبة هذا التوسع الكبير، خاصة أن منصة «فورتكس» لديها خبرة متراكمة فى المجال وتعمل منذ عام 2015.

وأشار إلى أن صندوق «Vortex Energy IV» الجديد سيركز استثماراته على أسواق أوروبا وأمريكا بشكل أساسى، فى حين أن الأسواق العربية ليست ضمن نطاق التركيز فى الفترة الحالية ولكن قد يتم الاستثمار فيها مستقبلا.

وأضاف أن نسبة مساهمة المجموعة المالية هيرميس فى الصندوق ستبلغ 25 مليون دولار، وأن الجهات المشاركة فى رأسمال الصندوق تتضمن صناديق سيادية ومستثمرين ذوى ملاءة مالية من أبو ظبى، إلى جانب مستثمرين من آسيا.

وتابع إنه مستهدف الوصول برأسمال الصندوق إلى 750 مليون دولار خلال العامين المقبلين .

وحول صندوق التعليم، قال «موسى» إنه جار دراسة مجموعة من الفرص فى القاهرة حاليا، كما يعمل الصندوق على بناء مدارس جديدة، ويستهدف أيضا التوسع فى المحافظات، من ضمنها الإسكندرية.

وأوضح أنه قد يتم مستقبلا إنشاء صندوق جديد لقطاع التعليم عقب إنهاء استثمارات الصندوق القائم.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس وقعت فى وقت سابق اتفاقية شراكة مع مستثمرين لإطلاق منصة «مصر» للتعليم التى تركز على مرحلة التعليم الأساسى، وأسس الجانبان بمقتضى الاتفاقية صندوق التعليم المصرى لتمويل مشروعات الشراكة الجديدة.

أما عن ذراع الاستثمار فى المجال الصحى، وهى شركة «rx healthcare» فأكد «موسى» أنها تدرس حاليا عدة فرص استثمارية فى قطاع الأدوية فى مصر.