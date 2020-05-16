صندوق PIF السعودي يستحوذ على حصص في شركات أمريكية كبرى

بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم، الصندوق السعودي، استحوذ على حصص أقلية في كبرى الشركات الأمريكية

قالت هيئة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية ” SEC”، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF”، استحوذ على أسهم في كبرى الشركات الأمريكية، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وجاء في وثائق الهيئة الأمريكية، أن الصندوق السعودي، استحوذ على حصص أقلية في كبرى الشركات الأمريكية مثل “بوينغ”، و”ديزني”، و”فيسبوك”، و”بنك أوف أمريكا”، و”سيتي غروب” وغيرها من الشركات.

ووفقا للوثائق المنشورة على موقع الهيئة في الإنترنت، قام الصندوق السعودي بالإبلاغ عن استحواذه على حصص في “سيتي غروب” (522 مليون دولار)، و”بنك أمريكا” (488 مليون دولار)، وشركة بوينغ للطائرات (714 مليون دولار)، وديزني (496 مليون دولار).

بالإضافة إلى ذلك، قام الصندوق السعودي، بشراء مجموعات صغيرة من أسهم Berkshire Hathaway (شركة الملياردير وارن بافيت) وكذلك أسهم Uber و Pfizer وغيرها.