أسواق عربية

صندوق PIF السعودي يستحوذ على حصص في شركات أمريكية كبرى

بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم، الصندوق السعودي، استحوذ على حصص أقلية في كبرى الشركات الأمريكية
المال - خاص 9:20 م, السبت, 16 مايو 20 9:20 م, السبت, 16 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت هيئة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية ” SEC”، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF”، استحوذ على أسهم في كبرى الشركات الأمريكية، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وجاء في وثائق الهيئة الأمريكية، أن الصندوق السعودي، استحوذ على حصص أقلية في كبرى الشركات الأمريكية مثل “بوينغ”، و”ديزني”، و”فيسبوك”، و”بنك أوف أمريكا”، و”سيتي غروب” وغيرها من الشركات.

ووفقا للوثائق المنشورة على موقع الهيئة في الإنترنت، قام الصندوق السعودي بالإبلاغ عن استحواذه على حصص في “سيتي غروب” (522 مليون دولار)، و”بنك أمريكا” (488 مليون دولار)، وشركة بوينغ للطائرات (714 مليون دولار)، وديزني (496 مليون دولار).

بالإضافة إلى ذلك، قام الصندوق السعودي، بشراء مجموعات صغيرة من أسهم Berkshire Hathaway (شركة الملياردير وارن بافيت) وكذلك أسهم Uber و Pfizer وغيرها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

البورصة السعودية ترتفع الثلاثاء بدعم من تعميق تخفيضات إنتاج البترول

أيمن عزام 5:30 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

صعود بورصات الخليج الأحد بقيادة السعودية

أيمن عزام 5:44 م, الأحد, 10 مايو 20

ارتفاع معظم البورصات الخليجية اليوم الخميس بقيادة البنوك

أيمن عزام 8:40 م, الخميس, 7 مايو 20

بورصات الخليج تتراجع الأربعاء جراء التوتر بين الولايات المتحدة والصين

أيمن عزام 5:02 م, الأربعاء, 6 مايو 20

معظم بورصات الخليج ترتفع الثلاثاء بفضل مكاسب البترول

أيمن عزام 6:22 م, الثلاثاء, 28 أبريل 20

صعود معظم بورصات الخليج الأحد مع تخفيف إجراءات العزل العام

أيمن عزام 5:15 م, الأحد, 26 أبريل 20