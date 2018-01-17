صندوق PIF السعودى يتفاوض لشراء 5- 10% من WME الأمريكية

خالد بدر الدينيتفاوض صندوق الثروة السيادية الذى تملكه حكومة السعودية باسم صندوق الاستثمار العام PIF مع شركة إينديفور القابضة الأمريكية، لشراء حصة بحوالى 5- 10% من وحدة WME للمواهب فى هوليوود التابعة لها، بأكثر من 500 مليون دولار.يأتى اتجاه صندوق الثروة السيادى السعودى للاستثمار فى مجال ال

خالد بدر الدين





يتفاوض صندوق الثروة السيادية الذى تملكه حكومة السعودية باسم صندوق الاستثمار العام PIF مع شركة إينديفور القابضة الأمريكية، لشراء حصة بحوالى 5- 10% من وحدة WME للمواهب فى هوليوود التابعة لها، بأكثر من 500 مليون دولار.

يأتى اتجاه صندوق الثروة السيادى السعودى للاستثمار فى مجال التسلية والترفيه بعد أن وافقت شركة AMC إنترتينمت هولدينج على الاستثمار فى دُور السينما السعودية التى تم رفع الحظر عنها، كما أسس صندوق PIF شركة جديدة للاستثمار فى مجال الترفيه بحوالى 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار).

وذكرت وكالة بلومبرج أن القيمة السوقية لشركة إينديفور تُقدر بحوالى 6.3 مليار دولار شاملة الديون، بينما تبلغ قيمة الأسهم فقط 5 مليارات دولار ومن المستثمرين فيها شركة سيلفرليك ومجموعة سوفتبنك وصندوق سنغافورة السيادى وصندوق معاشات كندا.

وقال آرى إيمانويل، الرئيس التنفيذى لشركة إينديفور، إن استثمار المملكة سيساعد فى تمويل أنشطتها التى تتراوح من التسلية والترفيه إلى الرياضة، وحتى الموضة والأزياء التى تجاوزت نشاط رعاية المواهب التى تأسست له من البداية والتى ما زالت تحمل اسمه حتى الآن.

وتمثل شركة إينديفور التى تدير وحدة WME نجوم سينما ومخرجين ومنتجين وموسيقيين، وتملك أيضًا الشركات التى تنظم عروض مسابقات ملكة جمال الكون ورياضة ركوب الثيران البرية وغيرها من المسابقات الرياضية وعروض الأزياء العالمية.