صندوق «P1 Ventures» يستهدف ضخ 5 ملايين دولار في مصر

يستهدف صندوق «P1 Ventures» ضخ 5 ملايين دولار فى السوق المصرية خلال 3 سنوات، عبر الاستثمار فى 4 إلى 5 كيانات ناشئة محلية فى الفترة المقبلة.

كشف ميكائيل حجار، الشريك العام فى صندوق «P1 Ventures» أنه ضخ ملايين الدولارات –لم يُحددها- فى السوق المحلية على مدار 4 أعوام ماضية، إذ يمتلك مساهمات فى 8 كيانات ناشئة، هي: «يُداوي»، و«أمنلي»، و«اكسب»، و«منزل»، و«ديجيفايد»، و«Subsbase»، و«Gameball»، و«Money Fellows».

وأضاف حجار، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن أزمة الدولار وتخفيض قيمة العملة لا تُسبب قلقًا للصندوق من الاستثمار بمصر فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه الوقت الأمثل للتواجد بالسوق المحلية، لما فيها من فرص مميزة، لافتًا إلى أن «P1 Ventures» لديه نظرة إيجابية للكيانات الناشئة المصرية، ويركز على ضخ المزيد من التمويلات بها.

وأكد الشريك العام فى صندوق «P1 Ventures»، أن جميع الأسواق بشكل عام تمر بمراحل اضطراب ثم تشهد حالة من الاستقرار وبيئة صحية للاستثمار، لافتًا إلى أن السوق المصرية رغم الأوضاع الراهنة لا تزال جاذبة.

وأفصح حجار عن أن إجمالى قيمة الأصول التى يُديرها صندوق «P1 Ventures» يتجاوز 40 مليون دولار، مشيرًا الى أن حجم التذكرة الاستثمارية للشركة الواحدة يبلغ نحو مليون لكل كيان.

ولفت إلى أن الصندوق يُركز على ضخ تمويلات فى القارة الأفريقية بشكل عام، وفى مصر، ونيجيريا، وكينيا، والدول الفرانكفونية كالمغرب، والسنغال، وكوت ديفوار على وجه التحديد.

وأشار إلى أن عدد الكيانات التى يستثمر فيها الصندوق يصل إلى 28 شركة، تعمل بشكل عام فى 3 قطاعات رئيسية، وهى التجارة الإلكترونية والأسواق مثل «يُداوي» فى مصر، والتكنولوجيا المالية والدفع كـ«Money Fellows»، ومجال تحليل البيانات ومنها على سبيل المثال «Gameball».