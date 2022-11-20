‏صندوق «Moon base» يستهدف تنفيذ أول إغلاق بقيمة 5 ملايين يورو

يستهدف صندوق “moon base” للاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ أول إغلاق له بقيمة 5 ملايين يورو خلال أيام.

وقال إبراهيم عبد الرحيم، الشريك المؤسس للصندوق، إنه قد تأسس خلال العام الحالى ويلعب دورا مشابها لشركات الاستثمار المباشر، موضحا أن الحد الأدنى للاستثمار فى الصندوق يصل إلي 500 ألف يورو، فيما يبلغ رأسماله المستهدف 15 مليونا.

وأكد – فى تصريحات لـ«المال» – أن نموذج عمل الصندوق يعتمد على الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تنمية حجم أعمالها ثم التخارج منها بعد فترة زمنية تتراوح من 5 إلي 7 سنوات وبيعها لمستثمر آخر أو طرح جزء من أسهمها فى البورصة.

وأشار إلى أن متوسط العائد على الاستثمار فى الصغيرة والمتوسطة يصل إلي %30، لافتا إلى أن الفكرة بدأت فى الانتشار بالسوق المحلية منذ عام تقريبا ويعتزم “moon base” تنظيم جولات ترويجية لآلية عمله فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الصندوق يهتم بالاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العائلية التى يفضل مؤسسوها التفرغ من مهام إدارتها والتخارج بحثا عن فرص أخرى ، مشيرا إلى أن” moon base” يستهدف الاستثمار فى 25 كيانا خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الصندوق يرتب حاليا لضخ استثمارات فى شركات صغيرة ومتوسطة فى أسواق أوروبا وآسيا كمرحلة أولي، لافتا إلى وجود عدد من رجال الأعمال المصريين يبحثون حاليا فرص الاستثمار فى شركتين صغيرتين بالقطاع الصناعي.

فى سياق متصل، أكد أن “SME’S” تستحوذ علي 80 % من حجم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مفهوم تنمية أعمال الصغيرة والمتوسطة عبر دخول مستثمرين إستراتيجين فى هيكل مساهميها ظهر فى أمريكا خلال ثمانينيات القرن الماضى عن طريق جامعة ستانفورد والتى تصدر سنويا مؤشرا لقياس العائد على الاستثمار بها.