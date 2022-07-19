صندوق «GIAF» يخاطب مؤسسات محلية ودولية لجمع 50 مليون دولار

قال الدكتور خالد إسماعيل، مؤسس صندوق «HIMangle» للاستثمار فى الشركات الناشئة، إنه جار العمل على إطلاق صندوق «Grow in Africa – GIAF» مشيرا إلى أنه بدأت مخاطبة عدد من المؤسسات المحلية والدولية لجمع 50 مليون دولار لصالح الصندوق الجديد.

وأضاف أن هناك عدة بنوك من الكيانات الجارى مخاطبتها، بالإضافة إلى عدد من الشركات العائلية بدول الخليج، موضحًا أن الحصيلة ستوجه للاستثمار فى الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، علما بأن مؤسسى الصندوق الجديد هم نفس المساهمين فى «HIMangle».

وأكد – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أنه من المخطط استثمار 50 مليون دولار خلال 4 سنوات من الإطلاق الفعلى للصندوق، على أن يتم التخارج فى فترات تتراوح من 7 إلى 10 سنوات.

وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار فى الشركات العاملة بالقطاعات التنموية مثل إعادة تدوير المخلفات والطاقة المتجددة، على أن يبلغ متوسط قيمة الصفقة فى الشركة الواحدة إلى حوالى 1.5 مليون دولار.

على جانب آخر، وفيما يتعلق بصندوق «HIMangle»، كشف «إسماعيل» أن لديه استثمارات قائمة حاليًا فى حوالى 16 شركة.

وأضاف أن الصندوق لا تزال لديه خطط توسعية فى تلك الشركات من خلال ضخ استثمارات عبر دخول مستثمرين جُدد إلى هياكل ملكيتها محليين أو أجانب، موضحًا أنه قد يتم خلال العام الجارى التخارج من شركة أو إثنتين.

وقال إن صندوق «HIMangle» أطلق برنامج تدريب للمستثمرين الملائكة الراغبين فى الاستثمار بالشركات الناشئة، لمدة 6 أشهر، بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية، وشركتى «إيفنيو» السويسرية، و«هايفوس» الهولندية.

ولفت إلى أن البرنامج تم إطلاقه العام الماضى، وحقق نتائج جيدة، موضحا أن هناك مرحلة جديدة سيتم إطلاقها خلال 2022 وأخرى العام المقبل، وأن جميع التمويلات المتعلقة بالبرنامج تُضخ من جانب «هايفوس» و هيئة المعونة الألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن «المستثمر الملاك» هو شخص طبيعى أو اعتبارى يمول شركة ناشئة، مقابل الحصول على سندات قابلة للتحويل لأسهم أو حصص فى المشروع.