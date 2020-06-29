صندوق «Flat 6 Labs Cairo» يعتزم رفع رأسماله لأكثر من 150 مليون جنيه

يعتزم صندوق «Flat 6 Labs Cairo» زيادة رأس ماله لأكثر من 150 مليون جنيه عبر اكتتاب ثانى لنفس المساهمين سيتم إغلاقه غدًا الثلاثاء.

وأضافت مارى تريز فام، الشريك الإدارى بالصندوق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن رأس المال كان قد بلغ 50 مليون جنيه فى مرحلة الاكتتاب الأولى عند التأسيس فى ديسمبر 2017.

ويتبع الصندوق مسرعة الأعمال الإقليمية «Flat 6 Labs» التى أسسها هانى السنباطى وأحمد الألفى، مؤسسا صندوق سوارى فينشرز، بالإضافة إلى الجريك كامبس.

وتم إنشاء صندوق Flat 6 Labs Cairo بمساهمة عدد من الجهات الدولية، هى مؤسسة التمويل الدولية IFC، ومؤسسات Egyptian American Enterprise Fund وEgypt Ventures وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة MSMEDA.

وقالت فام إن صندوق Flat 6 Labs Cairo استثمر فى حوالى 50 شركة منذ تأسيسه عام 2017، فيما يعتزم ضخ استثمارت جديدة فى 50 شركة آخرى، موضحةً أن المستهدفات هى الاستثمار فى 100 كيان على مدار 5 سنوات.

وأضافت أن الصندوق يضخ استثمارات فى حوالى 18 إلى 20 شركة صغيرة ومتوسطة فى العام الواحد، وتقدر قيمة الصفقة الواحدة بين 500 إلى 750 ألف جنيه، مقابل %10 من رأس المال.

وأشارت إلى أن الصندوق يركز بشكل أساسى على الاستثمار فى الشركات العاملة بالقطاع التكنولوجى والخدمات المالية، وأيضًا قطاعات التعليم والرعاية الصحية بشرط ارتباطها بمجالات التكنولوجيا من خلال أبليكيشن أو غيره، موضحة أن %20 من رأس مال الصندوق يوجه للشركات ذات الأفكار المبتكرة.

مارى تريز: الشركات استفادت بشكل واضح من تداعيات الجائحة

ولفتت إلى أن الشركات المستثمر بها استفادت بشكل واضح من تداعيات الجائحة الحالية، فى ظل التوجه الراهن للاعتماد على شركات الدفع الإلكترونى والمعاملات عن بعد، ونجحت الشركات التابعة للصندوق فى جمع استثمارات زادت عن 90 مليون جنيه.

وتابعت: الظروف الراهنة والطفرة التى شهدتها الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا المالية دفعت المساهمين لإجراء اكتتاب ثانى.

ولفتت إلى أن «Flat 6 Labs Cairo» يحافظ على مستهدفات العام الحالى بالاستثمار فى حوالى 20 شركة ناشئة .

تجدر الإشارة إلى أن أنظار المستثمرين اتجهت بشكل واضح نحو الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا فى ظل تداعيات الجائحة الحالية، وبادرت «هيرمس» مؤخرًا بإعلان شراكة استراتيجية مع «بيتابس العالمية» لتأسيس شركة «بيتابس مصر» بهدف تأسيس منصة تكنولوجية جديدة من نوعها لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية والرقمية.