صندوق «Elevate Healthcare» يكشف عن خططه محليا وخارجيا ورؤيته للقطاع الطبى بمصر

◗❙ يُدار من جانب «Elevate Capital» .. وبنك مصر أكبر المستثمرين به

◗❙ أتم مؤخرًا صفقة استحواذ على «مركز النيل للأشعة والتحاليل» وتوجه الأخيرة للتوسع

يتبنى صندوق «Elevate Healthcare» الذى تديره شركة «Elevate Capital» خطة توسعية كبيرة على الصعيدين المحلى والخارجى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الرؤية المتفائلة للقطاع الطبى فى السوقين المصرية والأفريقية.

«المال» حاورت الدكتور طارق محرم، الرئيس التنفيذى لشركة «Elevate Capital»، للحديث عن الخطة المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وآخر ما آلت إليه ملفات التوسع الخارجى .

وقال «محرم» إنه اتخذ قرارا بأن يتم إدارة صندوق «Elevate Healthcare» فقط من خلال شركة «Elevate Capital» موضحًا أن بنك مصر هو أكبر مستثمر بالصندوق .

وشرح طبيعة عمل «Elevate Healthcare» للاستثمار فى الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه يُركز أعماله على 4 أذرع أساسية متنوعة منذ التأسيس وحتى الوقت الراهن.

ولفت إلى أن الـ4 أذرع التابعة تتمثل فى الذراع التشخيصية للتحاليل والأشعة وتضم تحت مظلتها مجموعة من الأقسام المختلفة، إلى جانب مراكز علاجية متخصصة، والصيدليات، وأخيرًا التأمين الطبى، وتطرق الحديث إلى التوسعات الخارجية التى بدأت فى غانا.

وكشف أن صندوق «Elevate Healthcare» أتم خلال الفترة الماضية صفقة استحواذه على شركة مركز النيل للأشعة والتحاليل لتُصبح الذراع التشخيصية له، مضيفًا أن هذه الذراع تتبنى خلال العام الجارى خطة توسعية كبيرة بأقسامها المختلفة .

ذراع التشخيص

فى البداية، وعلى صعيد أولى الأذرع التابعة للصندوق، قال «محرم» إنه يتضمن المنصة التشخيصية والتى تضم شركة مركز النيل للأشعة والتحاليل، موضحًا أنه منذ إتمام صفقة الاستحواذ أصبحت الأخيرة بمثابة الذراع التشخيصية للمنصة.

وأشار إلى أن شركة مركز النيل للأشعة والتحاليل تضم حاليًا حوالى 15 منشأة تابعة لها، على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات التحاليل والأشعة.

وأضاف أن مركز النيل للأشعة والتحاليل حصل بالفعل فى وقت سابق على موافقة وزارة الصحة لتنفيذ صفقة الاستحواذ بحصة أغلبية من جانب صندوق «Elevate Healthcare» فيما فضل عدم الإفصاح عن قيمة العملية .

وقال إن شركة «مركز النيل للأشعة والتحاليل» تضم تحت مظلتها عدة أقسام، متمثلة فى قسم الأشعة التشخيصية، والذى يتبنى خطة توسعية كبيرة للتواجد فى المحافظات خلال العام الجارى، كاشفًا أن خطة التوسع تتضمن افتتاح عدة مراكز فى محافظات مصر، باستثمارات قيمتها حوالى 500 مليون جنيه.

ولفت إلى أن القسم الثانى يتضمن نشاط التحاليل الطبية، ويتم خلال الوقت الحالى دراسة صفقتين كبيرتين بغرض التوسع فى هذا النشاط وزيادة شبكة التحاليل التابعة، موضحًا أن قيمة الصفقات لم تُحدد حتى الوقت الحالى وسيتم تحديدها لاحقًا وفقًا لعدة محددات.

وأكد أن الصفقتين لا تزالان فى مراحلهما الأولية، وقد يتم البت فيهما خلال الربع الأول من العام المقبل، عقب استيفاء جميع الأمور المتعلقة بهما.

ونوه «محرم» بأن القسم الثالث تحت مظلة مركز النيل للأشعة والتحاليل متعلقة بتحاليل الأنسجة، موضحًا أنه من المفترض أن يُعلن قريبا، عن أول مركز سيتم الاستثمار فيه من جانب الصندوق، على أن يتم تجهيزهُ بأحدث التقنيات التكنولوجية ويُجرى الصندق حاليًا محاولات لتنفيذ أول صفقة للتحول الرقمى فى هذا المجال بالتعاون مع واحدة من أكبر الشركات العالمية.

ذراع المراكز العلاجية المتخصصة

وانتقل «محرم» بحديثه إلى الذراع الثانية الخاصة بصندوق «Elevate Healthcare» للاستثمار فى الرعاية الصحية، والمتمثلة فى المستشفيات والمراكز العلاجية المتخصصة، موضحًا أنه يتم من خلال هذا الذراع عقد شراكات مع مستشفيات عالمية بمجالات الأورام والقلب، والسمنة والجهاز العصبى.

ولفت إلى أنه بموجب تلك الشراكات يتم افتتاح فروع للمستشفيات العالمية فى مصر، بما يسمح بخدمة المريض المصرى بكفاءات أعلى.

وأشار إلى أنه فى هذا الإطار كان قد تم التعاقد مع معهد الأورام الفرنسى «Gustave Roussy Institute» وهو واحد من أكبر معاهد الأورام فى أوروبا، موضحًا أنه بموجب تلك الشراكة سيتم توطين الأخير بافتتاح فروع له داخل مصر.

وأوضح أن المرحلة الأولى لتواجد معهد الأورام الفرنسى محليًا، ستكون بافتتاح فروع تابعة له، فى القاهرة والإسكندرية مجهزة على أعلى مستوى من علاج الأورام فى العالم.

وكشف أنه على صعيد السعى لتطوير تلك المراكز بأحدث التقنيات التكنولوجية تم عقد شراكات مع أكبر شركات التكنولوجيا الطبية فى مجال الأورام، وبالفعل تم التعاقد مع شركة «Elekta» السويدية العالمية، إلى جانب بحث شراكات مع بعض المطورين العقاريين لتدشين وبناء الفروع فى المستشفيات.

وقال إن صندوق «Elevate Healthcare» يدرس أيضًا إمكانية التعاقد فى هذا الجانب مع بعض الصناديق الأخرى، خاصة أن مثل هذه التوسعات تحتاج إلى استثمارات كبيرة.

ولفت إلى أن القيمة الاستثمارية، فى عمليات إنشاء بعض المراكز المتخصصة لعلاج الأورام محليًا هى 2 مليار جنيه فى فترة تصل إلى 3 سنوات بداية من العام الجارى.

وأضاف أن صندوق «Elevate Healthcare» يقوم بعمليات تجهيز المراكز، واستيراد الأجهزة الطبية من الخارج واستقبال الكوادر الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن الصندوق يسعى إلى عقد مزيد من الشراكات من خلال ذراع المستشفيات التابع له، مع كبرى الكيانات العالمية، بغرض توطينها فى السوق المصرية، بافتتاح فروع تابعة لها محليًا سواء بالتعاون من مستشفيات خاصة أو غيرها.

وأوضح أن تلك التجربة فى مجال الأورام، من المفترض أن يتم تكرارها فى المجالات الأخرى محل الاهتمام من جانب الصندوق فى مجال أمراض القلب والسمنة والجهاز العصبى.

وقال إن صندوق «Elevate Healthcare» بدأ بالفعل تحركاته فى مجال علاج أمراض القلب، وتُعد هذه هى الخطوة الثانية للتوسع بالنسبة للصندوق فى شق المستشفيات.

وأضاف أنه بالفعل تم افتتاح منشأتين من جانب الصندوق لعلاج أمراض القلب المعقدة إحداهما فى مستشفى الكوكب الخاص فى منطقة الدقى، والأخرى بمستشفى مدينة نصر التخصصى الحكومية.

وأكد أن الصندوق يُخطط لإنشاء منشأتين جديدتين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة القليلة المقبلة، من بينهما واحدة بغرب القاهرة، كما تم التعاقد مع واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الرقمية لتزويدهما بأحدث التقنيات أيضًا على غرار ما تم عمله بمراكز القلب التى تم إنشاؤها مؤخرًا.

وكشف «محرم» أن حجم الاستثمارات الخاصة بالـ4 منشآت المتخصصة فى علاج القلب بلغت حوالى 500 مليون جنيه.

وعلى جانب آخر، لفت إلى أن ذراع المراكز العلاجية المتخصصة والمستشفيات يتخلله شق أكاديمى متعلق برغبة الصندوق فى تأهيل الكوادر العاملة فى المراكز الخاصة التى تم افتتاحها فى مجال الأورام أو المخطط افتتاحها فى باقى المجالات الأخرى.

وكشف أنه تم بالفعل التعاقد مع إحدى الجامعات الأوروبية بغرض إنشاء أكاديميات لنقل الخبرات، بمجال يسمح للأطباء المصريين العاملين بالمراكز العلاجية التابعة للصندوق الدراسة وتطوير الكفاءات الخاصة بهم هنا، أو استقطاب أطباء تابعين للجامعة الأوروبية لمصر لتدريب وتأهيل الأطباء المصريين.

ذراع الصيدليات

وأوضح أن الذراع الثالثة التابعة للصندوق متعلقة بالصيدليات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمر بأزمة حقيقية وهو ما دفع «Elevate Healthcare» لإمكانية بحث فرص للدخول بها، بما يسمح بتحسين أدائها وإضافة خدمات صحية مختلفة من خلال تلك الصيدليات.

ولفت إلى أنه كان قد تم خلال الفترة الماضية الاطلاع على إحدى الصيدليات المحلية، ودراسة إطارها التشريعى، وقد يتم من خلالها، تحويلها لعيادة خدمات أساسية – دون ذكر مزيد من التفاصيل – .

وأضاف أنه على الرغم من حجم المخاطرة فى مجال الصيدليات خلال الوقت الحالى خاصة مع حالات إعلان عدد من كبرى الصيدليات للإغلاق، فإن الصندوق لديه فكر تنموى قد يؤهله لتحقيق نجاحات جيدة.

وأشار إلى أن الإطار التشريعى فيما يتعلق بالدخول إلى مجال الصيدليات لم يُحدد بعد سواء بالاستحواذ على سلاسل قائمة بالفعل أو التأسيس منذ البداية.

ذراع التأمين الطبى

فيما تتمثل الذراع الرابعة وفقًا لحديث «محرم» فى التأمين الطبى، موضحًا أن صندوق «Elevate Healthcare» قدم عرضا للتعاون بالفعل لشركة «TPA» فى مجال التأمين ولكن لا يزال الأمر فى المراحل الأولية.

ولفت إلى أن مجال التأمين يُعد واحدًا من أفضل القطاعات فى السوق المحلية، وله العديد من فرص النمو، كما أن العوائد المحققة من خلاله مرتفعة، موضحًا أن جميع تلك العوامل دفعت بالصندوق إلى التفكير فى اختراق المجال ضمن مستهدفات الفترة المقبلة.

التوسعات الخارجية

وفيما يتعلق بشق التوسعات الخارجية، قال إن صندوق «Elevate Healthcare» مهتم بالتوسعات الخارجية، بنفس قدر اهتمامه بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن الصندوق يركز بشكل عام فى توسعاته الخارجية على دول القارة الأفريقية، مثل كوت ديفوار وأنجولا وغانا وكينيا والمغرب والسنغال.

وأضاف أن الصندوق بدأ أول توسعاته الخارجية بالفعل فى غانا، بإنشاء مراكز متخصصة لعلاج أمراض القلب، من المفترض أن يتم افتتاحها بداية العام المقبل، موضحًا أنه يتم فى الوقت الحالى بحث إنشاء مركز متخصص للتحاليل والأشعة.

وأوضح أن نموذج التواجد فى غانا من المفترض أن يتم تعميمه فى جميع الدول الخارجية المستهدفة للتوسع خلال الفترة المقبلة.

الرعاية الصحية من أفضل القطاعات بالسوق المصرية

وعلى صعيد رؤيته للسوق المصرية، قال «محرم» إن قطاع الرعاية الصحية، يُعد واحدًا من أفضل القطاعات فى السوق المصرية، كونه أهم القطاعات الدفاعية.

ولفت إلى أن الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، لعبت دورًا كبيرًا فى زيادة جاذبية قطاع الرعاية الصحية، موضحًا أن الاستثمار فى القطاع يُعد جزءا من الخطة الاستثمارية للدولة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن القطاع بهِ مجال لعقد شراكات كبيرة ما بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن Healthcare« Elevate» مستعد للمشاركة فى أى مشروع من خلال الأذرع التابعة.

◗❙يعمل بـ4 أذرع تابعة من بينها المراكز المتخصصة بمجالات الأورام والقلب والسمنة والجهاز العصبى

◗❙مساع لدخول نشاط تحاليل الأنسجة من خلال الذراع التشخيصية التابعة

◗❙يتعاقد مع «Gustave Roussy Institute» وهو واحد من أكبر معاهد الأورام فى أوروبا

◗❙ بدأ أولى تحركاته فى علاج أمراض القلب وتم إنشاء منشأتين للحالات المعقدة

◗❙ أطلق توسعاته الخارجية بغانا عبر إنشاء مراكز متخصصة