صندوق «Elevate Healthcare» يخطط لاستثمار 2.5 مليار جنيه



يُخطط صندوق «Elevate Healthcare» للاستثمار فى الرعاية الصحية، والمُدار من جانب شركة «Elevate Capital» لاستثمار 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، ضمن توسعاته فى السوق المحلية.



قال طارق محرم، الرئيسى التنفيذى لشركة «Elevate Capital»، إن صندوق «Elevate Healthcare» يُخطط لإجراء سلسلة من التوسعات على الصعيدين المحلى والخارجى.



ولفت فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن 2.5 مليار جنيه المخطط ضخها ستوزع بواقع 500 مليون لصالح توسعات شركة «مركز النيل للأشعة والتحاليل»، ومليارين لإنشاء وحدات متخصصة لعلاج الأورام فى مصر.



وأوضح أن صندوق «Elevate Healthcare» استحوذ مؤخرًا على شركة «مركز النيل للأشعة والتحاليل» التى تُخطط للتوسع فى محافظات مصر، بافتتاح فروع تابعة بقيمة 500 مليون جنيه.



وفيما يتعلق بالشق الثانى، قال إنه تم التعاقد مع المعهد الفرنسى «Gustave Roussy Institute» وهو واحد من أكبر معاهد الأورام فى أوروبا، موضحًا أنه بموجب تلك الشراكة سيتم توطين الأخير بافتتاح فروع له داخل مصر.



وأوضح أن المرحلة الأولى لوجود معهد الأورام الفرنسى محليًا، ستكون بافتتاح فروع تابعة له، فى القاهرة والإسكندرية مجهزة على أعلى مستوى من علاج الأورام فى العالم.



ولفت إلى أن القيمة الاستثمارية لإنشاء بعض المراكز المتخصصة لعلاج الأورام محليًا تبلغ مليارى جنيه فى فترة تصل إلى 3 سنوات بداية من العام الحالى.



وشرح «محرم» طبيعة عمل صندوق «Elevate Healthcare» للاستثمار فى الرعاية الصحية، موضحًا أنه يُركز أعماله على 4 أذرع أساسية متنوعة منذ التأسيس وحتى الوقت الراهن.



ولفت إلى أن الأربع أذرع التابعة تتمثل فى الذراع التشخيصية للتحاليل والأشعة، وتضم تحت مظلتها مجموعة من الأقسام المختلفة، هذا إلى جانب مراكز علاجية متخصصة، والصيدليات، وأخيرًا التأمين الطبى.



وأضاف أن صندوق «Elevate Healthcare» يقوم بعمليات تجهيز المراكز، واستيراد الأجهزة الطبية من الخارج واستقبال الكوادر الطبية اللازمة.