صندوق DPI الإنجليزي يتفاوض على شراء حصة من سلسلة متاجر كازيون

علمت «المال» أن مفاوضات تجرى حاليا لبيع حصة من شركة «توفير للمواد الغذائية» المالكة لسلسة متاجر «كازيون».

وكشفت المصادر أن صندوق DPI الإنجليزى للاستثمار المباشر من الأطراف التى تتفاوض لشراء حصة بالشركة، وأن أطرافاً أخرى مهتمة بالصفقة.

وأوضحت أن التفاوض يدور على شراء حصة أقلية، وأن الصفقة لا تزال فى مرحلة المفاوضات ولم يتم الوصول لمراحل نهائية بعد، ومرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن هيكل ملكية الشركة يتوزع بين عدة أطراف منها أحد صناديق الاستثمار المباشر التى تديرها المجموعة المالية هيرميس، بالإضافة إلى رجل الأعمال حسن هيكل، ومجموعة أخرى من المساهمين.

وتعتبر «كازيون» سلسلة متاجر تخفيضات فى مصر تم افتتاح أول فرع لها عام 2014، ووفقا لموقعها الإلكترونى تضم شبكتها أكثر من 460 متجرًا، و3 مراكز توزيع إقليمية فى جميع أنحاء مصر تخدم ملايين العملاء، ولديها فروع فى 17 محافظة من المنيا جنوبًا إلى جميع مناطق الدلتا وقناة السويس بما فى ذلك القاهرة الكبرى.

وتقوم متاجر التخفيضات على تقديم السلع المختلفة بأسعار أقل من السلاسل التجارية بخلاف بعض الخصومات التى تقدمها من وقت لآخر.

وتأسس صندوق DPI عام 2007 عبر مجموعة من المهتمين بالاستثمار فى أفريقيا، ويمتلك حصصاً مباشرة فى عدد من الشركات تعمل بأسواق 27 دولة أفريقية، ونفذ عدد من صفقات الاستحواذ بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية على حصص فى كيانات مثل «بى تك» المتخصصة فى تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، و«المصرية الألمانية للمواسير»، وشركتى «مشروعي» و«تساهيل» التابعتين لمجموعة «جى بى أوتو»، وأيضا شركة «أدويا للصناعات الدوائية». يذكر أن إبراهيم عشماوى، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قال سابقا إن حجم قطاع التجزئة فى مصر بلغ 1.4 تريليون جنيه خلال العام المالى الماضى من خلال 3.9 مليون منفذ