صندوق «DPI» الإنجليزى يستحوذ على حصة أقلية بسلسلة متاجر كازيون

دخلت عملية استحواذ صندوق «DPI» الإنجليزى على حصة من شركة «توفير للمواد الغذائية» المالكة لسلسلة متاجر «كازيون» المراحل النهائية مؤخرا، إذ تم الانتهاء من اتفاقية البيع، واقترب تقييم الشركة وفقا للصفقة من 300 مليون دولار.

كانت «المال» قد نشرت قبل عدة أشهر خبرا عن مفاوضات جارية لبيع حصة من الشركة المالكة لسلسلة متاجر «كازيون»، وكشفت أن صندوق «DPI» الإنجليزى للاستثمار المباشر ضمن المتفاوضين على الصفقة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إنه تم الانتهاء من اتفاقية البيع بين الطرفين، والتى ستتضمن شراء «DPI» حصة أقلية بشركة «توفير».

وأضافت المصادر أن تقييم «توفير» وفقا لصفقة الاستحواذ من جانب الصندوق الإنجليزى، يدور حول 300 مليون دولار، متابعة أن قيمة الاستثمار من جانب «DPI» ستكون فى حدود 70 مليون دولار.

العملية تتضمن ضخ استثمار بما يقارب 70 مليوناً

وأوضحت أنه كان هناك عدة أطراف مهتمة بشراء حصة فى شركة توفير للمواد الغذائية إلا أنه تم الاستقرار فى النهاية على صندوق «DPI».

وأشارت إلى أن مكتب معتوق بسيونى والحناوى تولى الاستشارات القانونية للصفقة، كما شارك فى العملية مكتب وايت آند كيس.

وقالت المصادر إن الصفقة سيتبعها توسعات لسلسلة متاجر كازيون خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هيكل ملكية الشركة يتوزع بين عدة أطراف منها رجل الأعمال حسن هيكل، وأحد صناديق الاستثمار المباشر التى تديرها المجموعة المالية هيرميس، ومجموعة أخرى من المساهمين.

وتعتبر «كازيون» سلسلة متاجر تخفيضات فى مصر تم افتتاح أول فرع لها عام 2014، ووفقا لموقعها الإلكترونى تضم شبكتها أكثر من 460 متجرًا، و3 مراكز توزيع إقليمية فى جميع أنحاء مصر تخدم ملايين العملاء، ولديها فروع فى 17 محافظة من المنيا جنوبًا إلى جميع مناطق الدلتا وقناة السويس بما فى ذلك القاهرة الكبرى.

وتقدم متاجر التخفيضات على تقديم السلع المختلفة بأسعار أقل من السلاسل التجارية بخلاف بعض الخصومات التى تقدمها من وقت لآخر.

وتأسس صندوق «DPI» أو «Development Partners International» عام 2007 عبر مجموعة من المهتمين بالاستثمار فى أفريقيا، ويمتلك حصصا مباشرة فى عدد من الشركات العاملة بأسواق 27 دولة بالقارة السمراء، ونفذ عددا من صفقات الاستحواذ بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية على حصص فى كيانات مثل «بى تك» المتخصصة فى تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، و«المصرية الألمانية للمواسير»، و«مشروعى» و«تساهيل» التابعتين لمجموعة «جى بى أوتو»، وأيضا «أدويا للصناعات الدوائية».

وتم مؤخرا الإعلان عن بيع «DPI» حصة أقلية بشركة «بى تك للأجهزة المنزلية وخدمات التمويل الاستهلاكى»، لأحد الكيانات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السيادى السعودى.