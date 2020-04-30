صندوق «Disruptech» للتكنولوجيا المالية يستهدف الاستثمار فى 15 إلى 18 شركة ناشئة

والتمويل الذى منحه صندوق «Disruptech» مكون من 6 أرقام بالدولار الأمريكى لكن لم يتم الإفصاح عنه تحديدًا.

يخطط صندوق «Disruptech» للتكنولوجيا المالية، المؤسس حديثًا، للاستثمار فى 15إلى 18 شركة ناشئة فى هذا المجال خلال الثلاث سنوات المقبلة.

كشف محمد عكاشة، الشريك الإدارى ومؤسس الصندوق، عن نجاحه فى ضخ استثمارات فى شركتين ناشئتين مؤخرًا هما شركة «خزنة» لتطبيق دفع الرواتب والمدفوعات النقدية لأصحاب الأعمال فى مصر، بجانب شركة «بريمور» المنصة التى تُمكن المصنعين والموردين المحليين من التوسع خارجيًا.

والتمويل الذى منحه صندوق «Disruptech» مكون من 6 أرقام بالدولار الأمريكى لكن لم يتم الإفصاح عنه تحديدًا.

وأوضح عكاشة فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن رأسمال الصندوق المستهدف يصل لنحو 25 مليون دولار، ومن المقرر تغطيته بالكامل خلال عام 2021، مشيرًا إلى أن الوقت الحالى يشهد مفاوضات مع بنوك ومؤسسات محلية، وكذلك مؤسسات خليجية ودولية للمساهمة فى رأسمال الصندوق.

ويشارك فى رأس مال الصندوق حاليًا شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، بجانب المهندس محمد عكاشة وآخرين.

ووافق مجلس إدارة شركة فورى نهاية مارس الماضى، على استقالة رئيس الشركة التنفيذى، محمد عكاشة، لتأسيس صندوق التكنولوجيا المالية الجديدة، كما أقر مساهمة فورى فى هذا الصندوق.

وأكد عكاشة أن قطاعى التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية هما من أكبر المستفيدين من أزمة «كورونا» على مستوى العالم فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول وزيادة الإقبال على خدمات التجارة الإلكترونية والمدفوعات.

وأسس البنك المركزى مؤخرًا منصة التكنولوجيا المالية التى تخدم بيئة الأعمال وأطراف القطاع «فنتك إيجيبت» كما يستهدف إنشاء مركز التكنولوجيا المالية ليكون أحد مراكز تجمع رواد ومستثمرى الصناعة.

ويستهدف البنك المركزى خلال العام الجارى إطلاق صندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية برأسمال مدفوع مليار جنيه ما يعادل نحو 60 مليون دولار، على أن يصل إلى نحو 300 إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات من إطلاقه.