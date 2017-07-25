صندوق يستثمر 200 ألف دولار فى الأكل البيتى على الإنترنت

المال – خاصأعلن صندوق استثمار "Startups 500” المتخصص في تمويل مراحل الاستثمار الأولى وتسريع الشركات الناشئة ومقره في سليكون ڤالي بالولايات المتحده الأمريكية، استثمار 200 ألف دولار، في شركة مم Mumm، منصة الأكل البيتى على الإنترنت.كان صندوق استثمار "500 Startups" أعلن في عام 2015، أنه

المال – خاص

أعلن صندوق استثمار “Startups 500” المتخصص في تمويل مراحل الاستثمار الأولى وتسريع الشركات الناشئة ومقره في سليكون ڤالي بالولايات المتحده الأمريكية، استثمار 200 ألف دولار، في شركة مم Mumm، منصة الأكل البيتى على الإنترنت.

كان صندوق استثمار “500 Startups” أعلن في عام 2015، أنه سيخصص دعما ماليا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 30 مليون دولار، في صندوق تمويلي تحت مسمى “Falcons 500″، للاستثمار في الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، ومؤسسي صغرى شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشركات الخارجية التي ركزت على المنطقة. وفي أول خطواته من خلال برنامجه السنوي، صاحب الدرجة العالية في الانتقاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قام “Falcons 500” باختيار 9 شركات ناشئة، كانت شركة “مم” Mumm واحدة من تلك الشركات.

وقال شريف البدوي، أحد شركاء “startups 500”: “فخورون للغاية بأن نكون جزء من رحلة مم Mumm مع وليد عبد الرحمن مؤسس مم MUMM”، لافتا إلى أن مم Mumm تعالج إحدى أهم التحديات التي تواجهها مصر والأسواق الأخرى في تكلفة وجبة صحية وملائمة للغالبية العظمى من الموظفين الشباب، التي أصبحت باهظة إلى حد ما بالنسبة لهم.

أضاف البدوي: “نحن لا نعتقد أن مم Mumm ستساعد موظفين الشركات ليتناولوا أكل صحي أكثر وأن يكونوا أكثر إنتاجية فقط، بل أيضا نحن حريصون على تمكين المرأة وتوفير وتأمين وسيلة للاستقلال الوظيفي بالنسبة لهم”.

وتوفر “مم” Mumm منصة للمرأة المصرية واللاجئين لبيع وجبات الطعام المطبوخة في المنزل للعملاء، وتشير أحدث الدراسات إلى أن معدلات البطالة بين النساء المصريات تصل حوالي %25 “، في الوقت الذي يمكن للسيدات العمل في مم Mumm بمعدل ربح يصل إلى 6000 جنيه شهريًا من خلال العمل من المنزل.

وأكد وليد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة مم Mumm على أهمية جذب الموظفين الجدد والمواهب إلى الشركة قائلا: “نعمل حاليًا على تنمية وتوسيع فريقنا من الشباب من ذوي الكفاءات العالية كما نعمل على توسيع أعمالنا، وسنواصل بناء بيئة تنظيمية مليئة بالتعلم لبناء كوادر ذات كفائات في شتي ادارات الشركة”.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي قد كشف مؤخرًا عن أن مم Mumm تعتبر واحده من بين 100 شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة، فى المنطقه. كما فازت شركة مم Mumm أيضا هذا العام بالمركز الأول فى المؤتمر العالمى لخريجي جامعة هارفارد العربية لمسابقة الشركات الناشئة. ويعد هذا الاستثمار في مم mumm الثاني من نوعة حيث ان شركة A15 الشهيرة قد استثمرت في الشركة في منتصف عام ٢٠١٦.