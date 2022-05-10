صندوق هولندى يستحوذ على حصة الأغلبية فى «جلوبال كورب للخدمات المالية» بقيمة 915 مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» ان صندوق استثمار هولندى استحوذ على حصة أغلبية من أسهم شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 915 مليون جنيه.

تأسست “جلوبال كورب” فى عام 2015 عن طريق مؤسسات مصرية وأجنبية، وتعمل فى مجال التأجير التمويلى والتخصيم، ويمتلك غالبية أسهمها كل من صندوق ازدهار مصر للاستثمار المباشر «Ezdehar Egypt Mid-Cap Fund» صندوق سند «SANAD» التابع لبنك التنمية الألمانى «KfW».

وحصلت “جلوبال كورب” فى سبتمبر الماضي، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «جلوبال كورب» للتمويل الاستهلاكى.

وأوضحت المصادر أن الصندوق الهولندى الذى استحوذ على “جلوبال كورب” تساهم به شركة “أمزيس للاستثمار المباشر” التى تتخذ من باريس مقرا لها، ولديها خطة معلنة للاستثمار فى مصر.

وأضافت المصادر أن الصندوق استحوذ على كامل حصص مؤسستى “ازدهار” و”سند” اللتين تخارجتا من الشركة عقب مفاوضات ممتدة من العام الماضى.

وأشارت إلى أن الصفقة نُفذت بجلسة أمس الأول -الأحد- بسوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية، من خلال 7 عمليات بقيمة إجمالية بلغت 915 مليون جنيه بسعر 41 جنيه للسهم تقريبًا.

وكشفت المصادر أن بنك الاستثمار “كامكو” تولى مهام المستشار المالى للطرف البائع.

ووفقا لتصريحات سابقة لمسئولى الاستثمار بشركة “أمزيس” التى تركز على أفريقيا، فإنها تخطط للاستثمار فى مصر عبر ضخ نحو 30 مليون يورو فى الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة.

وأعلنت الشركة مؤخرا أنها سجلت إغلاقا بقيمة 85 مليون يورو لصندوق “أمزيس مينا 2”، وخصص كل من بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مبلغ 20 مليون يورو للصندوق، بينما استثمرت به مؤسسة التمويل الدولية (IFC) نحو 12.5مليون يورو.

يُذكر أن صندوق «ازدهار» استحوذ فى فبراير 2018 على %60 من أسهم «جلوبال ليس» من مجموعة “وادى دجلة القابضة”.

وتتضمن قائمة المساهمين فى صندوق “ازدهار مصر” مجموعة من المؤسسات، منها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة سى دى سى البريطانية الحكومية، والبنك الهولندى للتنمية، وكذلك شركة جيميناى القابضة التابعة لعائلة ساويرس.

أما صندوق سند «SANAD» فتأسس عام 2011 لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدِّم له الخدمات الاستشارية شركة فاينانس إن موشن المحدودة «Finance in Motion».

يُذكر أن “جلوبال كورب” كانت تستهدف أرباحا مُجمعة خلال عام 2021 الماضي، بقيمة 88 مليون جنيه، عقب تسجيلها أرباحا بقيمة 80 مليون جنيه فى عام 2020 الذى حققت فيه نموًا بنسبة %25.