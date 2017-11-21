بورصة وشركات

صندوق نرويجى كبير يخفض حصته فى دايس للملابس

بعد ستة أيام من الشراء ليربح نصف مليون جنيه تقريبًا رجب عز الدين أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة عن قيام صندوق إدارة الاستثمار فى البنك المركزى النرويجى Norges Bank Investment Management ببيع عدد 340 ألف سهم من أسهمه بقيمة اجمالية 8.1 مليون جنيه تقريبا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "
21 نوفمبر، 2017 21 نوفمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

بعد ستة أيام من الشراء ليربح نصف مليون جنيه تقريبًا

رجب عز الدين

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة عن قيام صندوق إدارة الاستثمار فى البنك المركزى النرويجى Norges Bank Investment Management ببيع عدد 340 ألف سهم من أسهمه بقيمة اجمالية 8.1 مليون جنيه تقريبا.


وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تصل نسبة مساهمة الصندوق بعد العملية إلى 4.69%  مقارنة بنحو 5.33%  قبل العملية”


وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 24.05 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأرواق المالية وتم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية”.


واشترى صندوق الاستثمار النرويجى المذكور حصة من دايس للملابس فى 15 نوفمبر الجارى بقيمة اجمالية 64.13 جنيه نفذتها شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.


وقالت دايس آنذاك إن الصندوق المذكور اشترى 2.8 مليون سهم تمثل نحو 5.33% من أسهم رأسمال الشركة، بواقع 22.6 جنيه للسهم.


ويعد الصندوق النرويجى  Norges Bank Investment Management  من أكبر الصناديق السيادية للثروة في العالم حيث وصلت قيمته  السوقية إلى 8.3 تريليون  كرونة نرويجية ما يعادل تريليون دولار حتى عام 2017 .ويختص الصندوق بالاستثمار فى إيرادات النرويج من إنتاج النفط والغاز لمصلحة الأجيال القادمة عبر الاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات في الخارج.وفقا لبيانات منشورة على الموقع الإليكترونى للصندوق.


ويبلغ رأسمال دايس للملابس 53 مليون جنيه، موزعاً على 53 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم. وتمتلك دايس حصص الأغلبية في 9 شركات تابعة تتمثل في كل من: الإسكندرية للملابس الجاهزة، مصنع الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، والصباغون المتحدون، وماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو، وتكستايل برنت بلس للطباعة، وآرت للتجارة والتوكيلات، إلى جانب المصرية لتصنيع وتجارة الملابس.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً