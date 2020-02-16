صندوق مكافحة الإدمان يعالج 16 ألف مريض مجانا في 45 يومًا

شهد عمرو عثمان ، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، اليوم الأحد ، حفل تكريم وتخريج دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن ” 16023 “، البالغ عددهم 95 .

أقيم حفل صندوق مكافحة الإدمان، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، بالتعاون مع جمعية كاريتاس.

الشفاء خلال 45 يوما

وكشف ” عثمان ” نتائج مجهودات الخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان خلال 45 يوما منذ بداية 2020، وبلغ عدد الحالات التى استفادت بالخدمات العلاجية 16594 مريضا.

وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي وتأهيل، بحسب مدير الصندوق، الذي أوضح أن هذه الخدمات تقدم مجانا وفي سرية تامة.

وبيّن أن القاهرة من أكثر المحافطات المترددة على الخط الساخن طلبا للعلاج بنسبة 36.4% ، تليها الجيزة بنسبة 24.4% .

الفئات العمرية

أوضح ” عثمان ” أن نسبة المتعاطين من الفئة العمرية من 15 إلى 20 عاما بلغت 36%، فيما بلغت فئة المتعاطين من سن 20 إلى 30 عاما 51.6% ، ومن سن 30 إلى 40 عاما بلغت النسبة 8.1% .

ووفقا لنتائج الخط الساخن جاء الحشيش أكثر المواد تعاطيا بنسبة 79.1% يليه الترامادول بنسبة 65.7% والهيروين بنسبة 32.5% والاستروكس بنسبة 6.7%، كما يوجد الكثير من الحالات تعاطي متعدد ” أكثر من مادة مخدرة “.

قروض الإدمان

وسلّم مدير صندوق مكافحة الإدمان مجموعة جديدة من المتعافين شيكات بقيمة 240 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم .

وتتمثل المشروعات في “سلع تموينية ، وأحذية” بمحافظة الشرقية، ومحل أدوات كهرائية بمحافظة المنيا ، فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع، ليصل إجمالي القروض التى تم توفيرها للمتعافين إلى نحو 3 ملايين جنيه حتى الآن بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي .

وتفقد ” عثمان ” ورشة أعمال المتعافين داخل المركز والتى تتضمن أعمال نجارة وكهرباء وسباكة ، بجانب فرن لإنتاج الخبز وصالة جيم، ووحدة زراعة وتجميل ، التي يقوم المتعافون فيها بزراعة بعض المنتجات مثل أشجار الزينة والفاكهة.

كما يتم تنظيم ورش عمل لتعليم المتعافين على الحرف المهنية مثل صيانة المحمول.

وأوضح عثمان أنه تم التوسع فى إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية .

وبلغ عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن ” 16023 ” نحو 23 على مستوى الجمهورية.

وجارى العمل ليصل العدد إلى 29 مركزا فى عام 2020 ، حيث من المقرر افتتاح مراكز جديدة فى محافظات ” بني سويف والفيوم وسوهاج والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد “، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتحقيق اللامركزية فى العلاج واستيعاب الكم الهائل من عدد الإتصالات الواردة للخط الساخن.