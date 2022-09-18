صندوق مصر السيادي يكشف تفاصيل أول جمعية عمومية له وخططه المستقبلية وآليات الرقابة

قال الدكتور أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق مصر السيادي، إن انعقاد أولى جمعيات الصندوق العمومية تأتي في إطار أن طبيعة الصندوق في ظل كونه شركة مثل أي شركة في ضوء الحوكمة يتشكل من مجلس إدارة وجمعية عمومية، ويجب إقرار بعض القرارات التي يتخذها الصندوق سواء أكانت قرارات استثمارية أو إدارية تقر من قبل مجلس الإدارة، وفي بعض القرارات يجب أن ترفع لسلطة الجمعية العمومية، وهي سلطة بقانون خاص وهو عبارة عن مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وأيضًا مجلس استشاري مشكل من الجمعية العمومية مشكل من 11 عضوا، برئاسة رئيس الوزراء ومشاركة وزيرة التخطيط باعتبارها الوزيرة وبحضور وزير المالية وأحد نواب محافظ البنك المركزي، ومن يقوم بأعمال وزارة الاستثمار وسبعة أعضاء مستقلين.

تابع خلال مداخلة هاتفية خلال “برنامج كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: الجمعية العمومية تقر دورها الطبيعي وهي إقرار الميزانيات وتعيين مراقب الحسابات مثل أي جمعية عمومية لأي شركة.

ولفت إلى أنه وفقا لقانون إنشاء الصندوق وتنظيمه مراقب الحسابات هو الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات مستقل.

وردا على سؤال الحديدي هل ستعرض تقارير الصندوق مثل أي تقارير للمركزي للمحاسبات على البرلمان؟ قال: “مراقبة الصندوق وفقا للتعديل الأخير هي عبارة عن التقرير السنوي للصندوق والميزانيات بعد اعتمادها من الجمعية العمومية ترسل نسخة لرئيس مجلس النواب، وأخرى لرئيس الجمهورية، وثالثة في يد رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس الجمعية العمومية، وبالإضافة لرقابة مجلس الإدارة واللجان فرعية مثل لجان الحوكمة ولجنة الإثابة، ومراقبة الأداء ولجنة مخاطر وأخرى للاستثمار”.

ولفت إلى أن النصدوق نجح في تنفيذ أو التوقيع على اتفاقات ملزمة للتنفيذ لـ 10 مشروعات خلال العام 2021؛ بإجمالي استثمارات 25.5 مليار جنيه، وذلك في قطاعات: المرافق والبنية الأساسية، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والتعليم والصناعة.

وأوضح أن أنه يوجد 44 مشروعًا تحت الدراسة باستثمارات 140 مليار جنيه، وذلك في 7 قطاعات هي: المرافق والبنية الأساسية، والاتصالات، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعليم، فضلا عن عدد من القطاعات الأخرى.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الاجتماع الأول للجمعية العمومية لـ”صندوق مصر السيادي”، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات.