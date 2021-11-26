صندوق مصر السيادي بالشراكة مع «سيرا للاستثمار» يطلق مدرستين جديدتين في القرية الكونية

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة سيرا وشركة القاهرة مصر التعليمية، بشأن تقديم أفضل الخدمات التعليمية بجودة تراعي المعايير العالمية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر. ومن المقرر أن تبدأ الشراكة بإطلاق مدرستين جديدتين في القرية الكونية بإجمالي استثمارات يبلغ 350 مليون جنيه، لتصبح المدرستان بمثابة وضع حجر الأساس لشراكة مستمرة بين جميع الأطراف في إطار التوافق الإستراتيجي لجلب تعليم عالي الجودة إلى مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر.

وقَّع الاتفاقية السيد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسيد محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا، وهيثم صبري المدير التنفيذي لشركة السويدي كابيتال، وذلك بحضور د. حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة سيرا، وم. أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدى كابيتال.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: “رأس المال البشري في مصر هو ثروتها الحقيقية، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة الشاملة إلا من خلال الاستثمار في تعليم الأجيال القادمة”.

وأوضحت السعيد أن تلك الشراكة؛ وهي الرابعة لصندوق مصر السيادي في قطاع التعليم، هذا العام، تعكس أولويات الصندوق الاستثمارية واهتمامه بالاستثمار في هذا القطاع اتساقًا مع أولويات الدولة وأهداف رؤية مصر 2030، والتي تؤكد الاستثمار في رأس المال البشري كعنصر أساسي في عملية التنمية الشاملة، كما أنها تحقق أربعة على الأقل من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وتابعت السعيد أنه من خلال هذه الشراكات، يقدم صندوق مصر السيادي نموذجًا فريدًا من نوعه يحقق اثنين من أهدافه الرئيسية؛ وهما تعظيم قيمة الأصول غير المستغَلة المملوكة للدولة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص عن طريق الشراكة مع كبار الخبراء والمستثمرين في هذا المجال، متابعة أنه يعمل من خلال تلك المشروعات على خلق ثروات للأجيال القادمة مع تحقيق عوائد مستدامة على الاستثمار.

وقال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة سيرا “لقد اجتمعنا هنا اليوم لنشهد شراكة رئيسية مع الصندوق مصر السيادي (TSFE) وشريكنا الدائم؛ السويدي كابيتال؛ سعيًا لتقديم تعليم عالي الجودة للطبقة الوسطى المصرية. نحن هنا جميعًا لضمان تمكين كل طالب من الحصول على أفضل تعليم في جميع أنحاء مصر، ومن الضروري قياس نتائج جهودنا من خلال العدد المتزايد من المدارس في جميع أنحاء البلاد التي تقدم أفضل الكفاءات إلى الجامعات المصرية. كما يُسعدنا أن نرى صندوق مصر السيادي (TSFE) يقدم دعمه لهذه المهمة العظيمة من أجل مصر”.

وصرح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى كابيتال قائلًا: “نحن نفخر بالشراكة مع شركة سيرا وصندوق مصر السيادي، ونتطلع إلى تقديم أفضل جودة تعليم ونشرها في جميع محافظات مصر، وتدعم السويدي هذه الشراكة؛ لإيمانها بأن توفير جودة تعليم عالية للطبقة المتوسطة في مصر هو أفضل محرك للتنمية في الفترة المقبلة”.

من جانبه قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: “تجسد هذه الشراكة دور صندوق مصر السيادي في خلق شراكات مع المستثمرين ومشغلي القطاع الخاص لخلق قيمة مضافة، وتعزيز النمو، وتكامل جهود جميع الأطراف. ومن خلال هذه الشراكة يحقق صندوق مصر السيادي رؤيته وخطته لتحويل ما كان في السابق أحد الأصول الحكومية غير المستغَلة؛ القرية الكونية، إلى مركز تعليمي متكامل.

وستوفر هذه المدارس خدمات تعليمية عالية الجودة بأسعار معتدلة لتخاطب القاعدة العريضة من الشعب المصري (الطبقة المتوسطة) وفقًا لأفضل المعايير الدولية مع التركيز على الإثراء والرياضة والتنمية الشخصية والتكنولوجيا، والذي يشتمل على منهج مستقبلي عالمي يتماشى مع رؤية التعليم في مصر.

وبالتعاون مع شريك ذي خبرة كبيرة في هذا المجال مثل شركة سيرا، وهي إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة المُدرَجة في البورصة المصرية تتميز بأكثر من 29 عامًا من الخبرة في 9 محافظات، وتخدم أُسر أكثر من 45 ألف طالب- تتحول هذه الروئ إلى حقيقة.

ويركز صندوق مصر السيادي على الاستثمار في قطاع التعليم؛ إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في التنمية البشرية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، كما أنه يضع بذلك نموذجًا مستدامًا يُحتذى به في مجال تطوير التعليم يُدرّ عوائد استثمارية. وبهذا النجاح يسعى صندوق مصر السيادي لتكرار تجربته في خلق مثل هذه الشراكات على المستوى القومي في جميع المحافظات”.

فيما أكد السيد محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا “أن هذه الشراكة هي علامة بارزة؛ نظرًا لأن الوصول إلى تعليم عالي الجودة، والاستفادة منه للطبقة المتوسطة في مواقع رئيسية مختلفة في جميع أنحاء مصر، هي واحدة من أكبر التحديات في التعليم، سوف تتيح هذه الشراكة القدرة على تقديم جميع الخدمات التعليمية المطلوبة بأفضل جودة ممكنة في جميع أنحاء مصر. نحن سعداء بشراكتنا مع الصندوق السيادي المصري (TSFE)، ونعتبرها نقطة انطلاق رئيسية لضمان انتشار أوسع للتعليم عالي الجودة في مصر”.

وأضاف المهندس هيثم صبري، المدير التنفيذي لشركة السويدي كابيتال: “يسعدنا ويشرّفنا أن نتشارك مع صندوق مصر السيادي وسيرا في إطلاق منصة من المدارس الدولية ذات التعليم عالي الجودة، والتي ستمتد في جميع أنحاء مصر، آملين أن توفر المنصة فرصًا متكافئة للطلاب المصريين بمستوى وجودة التعليم الذي يستحقّونه. شركاء بحجم وقوة صندوق مصر السيادي وسيرا ستمكّننا من تحقيق الهدف المرجوّ بكفاءة وسرعة”.

يُشار إلى أن المدرستين المقرر إنشاؤهما هما فيوتشرز تك (Futures Tech) وتُعد واحدة من أفضل مدارس سيرا للغات في مصر، ومدرسة ريجينت البريطانية (Regent British School) وهي إحدى المدارس التي أثبتت نجاحها الهائل في التعليم بالمنهج البريطاني، ومن المتوقع أن تبدأ الدراسة في المدرستين بحلول سبتمبر 2023 حيث تتوافق أهداف مؤسسات الشراكة في توفير تعليم عالي الجودة وميسور التكلفة لجميع شرائح ومحافظات الدولة.