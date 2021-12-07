بورصة وشركات

«صندوق مصر السيادى» يعتزم مضاعفة محفظته إلى 23 مليار جنيه فى 2022

منها 500 مليون للقطاع التعليمى
أسماء السيد 9:47 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 9:47 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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كشف أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أنه يستهدف مضاعفة محفظته الاستثمارية خلال العام المقبل 2022، لتتراوح من 22 إلى 23 مليار جنيه، منها 500 مليون للقطاع التعليمى.

وأضاف خلال الحوار الذى أجرته معه «المال» بالجلسات الافتتاحية بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين فى دورته السابعة، الذى عُقد أمس لليوم الثانى، إن المحفظة الاستثمارية للصندوق نمت بشكل جيد خلال الفترات الماضية، لافتًا إلى أنه يبحث مزيدًا من الشراكات بعدد من القطاعات المتنوعة.

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وأشار إلى أن قطاع البنية التحتية بأنشطته المختلفة يُعد أبرز القطاعات المستهدفة للاستثمار من جانب الصندوق إلى جانب مجموعة من المجالات الأخرى، من بينها اللوجيستى والرعاية الصحية، والتعليمى، والاقتصاد الأخضر.

وعلى جانب آخر، كشف أن الصندوق انتهى من وضع الأطر الرئيسية لتطوير كل الأصول العقارية التى يمتلكها، لافتًا إلى الإعلان أمس عن التحالف الفائز باتفاقية تطوير مجمع التحرير.

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وأعلن رئيس مجلس الوزراء أمس عن فوز التحالف الأمريكى بعملية تطوير مجمع التحرير، وتضمن مجموعة «جلوبال فينتشرز» ومجموعة «أكسفورد كابيتال» و«العتيبة للاستثمار» باستثمارات تُقارب 3.5 مليار جنيه.

سليمان: قد نلجأ لطرح سندات خضراء خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع أحد الكيانات التابعة

وفيما يتعلق بآليات التمويل وإمكانية لجوء الصندوق لطرح أى من أدوات التمويل الخضراء، أشار «سليمان» إلى إمكانية لجوء الصندوق لطرح سندات خضراء بالتعاون مع أحد الشركاء.

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بقلم أسماء السيد

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