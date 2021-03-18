صندوق مصر السيادى يدرس جدوى المشاركة بصفقة «ADQ- أطياب»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الصندوق السيادى المصرى يدرس جدوى الاستثمار بشركة أطياب للصناعات الغذائية بمشاركة «ADQ القابضة» الإماراتية.

وكانت «المال» قد كشفت سابقا أن «ADQ القابضة» تقدمت بعرض للاستحواذ على حصة أغلبية بشركة أطياب للحوم والدواجن المجمدة – الإسماعيلية للاستثمار الزراعى.

وأعلنت «أبوظبى التنموية القابضة» -إحدى كبرى الشركات الاستثمارية على مستوى المنطقة- فى شهر مارس الماضى عن هويتها الجديدة تحت اسم «ADQ» القابضة، وأوضحت أن ذلك تزامن مع دخولها مرحلة جديدة من النمو عبر إضافة 14 شركة إلى محفظة أعمالها، ما يرفع عدد التوابع العاملة تحت مظلتها إلى أكثر من 25 فى 11 قطاعاً.

وقالت المصادر أن ما يدرسه الصندوق السيادى المصرى حاليا هو جدوى الدخول فى هذه الصفقة من عدمه، وما إذا كان هذا الاستثمار سيتناسب مع أهدافه الاستثمارية ويحقق القيمة المضافة المطلوبة لمحفظته، علما بأنه فى حال دخول الصندوق السيادى المصرى فى الصفقة فسيكون ذلك بحصة أقلية تضمن دخوله مجلس الإدارة.

وكشفت «المال» سابقا أن “ADQ القابضة” عينت المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالى للعرض، وأن قيمة الصفقة قد تدور حول 3.2 إلى 3 مليارات جنيه.

وأشارت المصادر إلى أنه فى حال تنفيذ الصفقة ستكون واحدة من كبرى عمليات الاستحواذ فى السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.

كان صندوق مصر السيادى قد وقع اتفاقية فى 2019 مع «القابضة ADQ» لتأسيس منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار فى العديد من القطاعات الحيوية من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة تحقق عائدا اقتصاديا مربحا للطرفين مع التركيز على المشاريع الاقتصادية التنموية فى مختلف القطاعات.