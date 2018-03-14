صندوق كويتى يدرس استثمار 500 مليون جنيه بترفيهية مطروح

– لبناء فندق سياحى ومطاعم قرب ديزنى لاند المنتظرة



شريف عمر

يدرس أحد صناديق الاستثمار الكويتية ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه لإنشاء مشروع سياحى فندقى بجوار المدينة الترفيهية المنتظرة فى منطقة العلمين بمحافظة مطروح.

وتعاقد الصندوق الكويتى مع الشركة المصرية الدولية للاستشارات المالية EICG لتتولى الأخيرة مهام المستشار المالى لاإعداد دراسات جدوى المشروع.

وقال مصطفى الشبينى، رئيس مجلس إدارة المصرية الدولية للاستشارات، إن الدراسة الأولية توضح اهتمام الصندوق بإنشاء فندق سياحى، يشمل مولا تجاريا وبعض المطاعم، وذلك على الطريق الواقع بين مدينتى مطروح والعملين.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن موافقة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لمستثمرين خارجيين على إنشاء مدينة ترفيهية متكاملة بمدينة العلمين، دفعت الكويتيين للتفكير فى إنشاء مشروع فندقى للاستفادة من الرواج المنتظر للمدينة الترفييهة ولخدمة العدد المتزايد من السياح سواء المحليون أو الأجانب.

وفى مطلع فبراير الحالى شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، توقيع العقود الاستثمارية، لإقامة مدينة ترفيهية متكاملة لشركة «انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية» باستثمار أمريكى سعودى مشترك بمنطقة سيدى حنيش بمركز مرسى مطروحعلى مساحة 5080 فدانا وبتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار، لتصبح أكبر مشروع استثمارى بمطروح، وأول مدينة ترفيهية بمصر على غرار «ديزني لاند» العالمية، وتشمل إقامة حديقة حيوان مفتوحة ومدينة ألعاب مائية ومدينة طبية ورياضية وفنادق، كما سيتم الانتهاء من أولى مراحل المدينة خلال عامين.

وأشار الشبينى إلى أن دراسة الجدوى ستشمل آليات الحصول على الأرض سواء بنظام حق الانتفاع من الجهات السيادية، أو الشراء من الملاك، لافتأً الى أن مدة دراسة الجدوى ستصل إلى 5 شهور للانتهاء من كامل التفاصيل.

وأكد رئيس المصرية الدولية للاستشارات المالية، أن الصندوق الكويتى يملك استثمارات فعلية فى السوق المصرية، ولكنه يسعى لضخ المزيد حالياً فى القطاع السياح والترفيهى، للاستفادة من تشجيع وزارة الاستثمار ومساعدة رجال الأعمال والمؤسسات المالية على الاستثمار فى مصر.

ولفت إلى اعتماد الصندوق على الموارد الذاتية فى تدبيرجميع التمويلات اللازمة للمشروع المنتظر.

والمصرية الدولية للاستشارات المالية، أحد مكاتب الاستشارات التى تأسست فى بداية الألفية الحالية، عبر تحالف مكون من 4 مستثمرين محليين – من ضمنهم الشبينى- وتعد ذراعًا لشركة MSI البريطانية العاملة بالاستشارات المالية.