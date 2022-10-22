صندوق كاثي وود يشتري المزيد من أسهم تسلا المتراجعة 

اشترى صندوق كاثي وود المزيد من أسهم شركة “تسلا” مع انخفاض السهم بعد أن أعلنت الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية عن مبيعات فصلية ضعيفة،

شراء أسهم تسلا المتراجعة

وقالت إنَّها لن تحقق أهداف النمو السنوية الكاملة خلال 2022.اشترى صندوق “آرك إنوفيشن إي تي إف” (Ark Innovation ETF) الرئيسي التابع لـ”وود” نحو 66190 من أسهم “تسلا” التي أسسها إيلون ماسك، وهو ما يمثل ثاني عملية شراء لشركتها في منتجة السيارات الكهربائية خلال أكتوبر، وفقاً لبيانات “بلومبرج”.

واشترى الصندوق شريحة من الأسهم بعد أن أفادت شركة “تسلا” بفشل عمليات التسليم في 4 أكتوبر.

تُظهر بيانات “بلومبرج” أنَّ هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها “تسلا” إيرادات لها دون التقديرات منذ الربع الثالث من عام 2021.

توقعات الطلب

لم يكن “ماسك” متفائلاً بشأن توقُّعات الطلب، مشيراً إلى الركود في الصين وأوروبا ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

تغلّبت النظرة الحذرة لـ”ماسك” على عرضه للمحللين حول “نهاية العام الملحمية” ورؤيته لشركة “تسلا” لتصبح أكبر من التقييم المشترك لشركة “أبل” و”أرامكو” السعودية يوماً ما.

وتراجعت أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بنسبة 6.7% في نيويورك يوم الخميس، لتواصل انخفاضها بنسبة 41% منذ بداية 2022.كان سهم “تسلا” هو الوحيد الذي اشترته “آرك إنفستمنت مانجمنت” (Ark Investment Management LLC) يوم الخميس.

من ناحية أخرى، باعت صناديق “آرك” أسهماً في “إنفيديا كورب” (Nvidia Corp ) و”كريسبر ثيرابيوتكس” (Crispr Therapeutics AG) فضلاً عن بعض رهاناتها على أسهم الشركات العاملة في تعديل الجينات الأخرى.انخفض صندوق “آرك إنوفيشن” المتداول في البورصة بنسبة 63% منذ بداية 2022.

وأدى التشديد النقدي التاريخي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى جعل الاقتصادات الرئيسية قريبة من أعتاب الركود، مما أدى إلى تدمير أسهم النمو على طول الطريق.