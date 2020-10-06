صندوق «سند» يعتزم منح قرض بقيمة 30 مليون دولار لمصرف محلى قبل نهاية 2020

يعتزم صندوق «سند» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منح قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار لصالح أحد البنوك المحلية قبل نهاية العام الجارى.

قال محمد مرسى، رئيس المكتب الإقليمى لمؤسسة فاينانس إن موشن Finance In Motion، ومستشار صندوقى «سند» للتمويل متناهى الصغر» و«الأخضر» لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، إن الصندوق الأول يعتزم منح القرض خلال الفترة المتبقية من العام الجارى، وحاليًا فى مرحلة الحصول على الموافقات دون الإفصاح عن هوية البنك المستفيد.

يذكر أن صندوق سند قام مؤخرا بمنح قرضين بقيمة 30 مليون دولار لبنكى «القاهرة» و»تنمية الصادرات» بواقع 15 مليون دولار لكل منهما.

وأوضح مرسى أن القرض الجديد يُعد الأول الذى يمنحهُ الصندوق عقب الحصول على رخصة البنك المركزى لمنح القروض المساندة خلال شهر يونيو الماضى.

يُشار إلى أن «سند» أُسس بمساهمات من بنك التنمية الألمانى، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى، والاتحاد الأوروبى، وأمانة الدولة للشئون الاقتصادية فى سويسرا، وبنكى التنمية فى كل من النمسا وهولندا، ويختص بتمويل المشروعات متناهية الصغر، بجانب نظيرتها الصغيرة والمتوسطة.

ويشارك الصندوق فى ملكية شركة «سندة» للمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع البنك العربى الأفريقى الدولى، كما يشارك فى رأسمال «جلوبال ليس» للتأجير التمويلى.

وبشكل عام، أوضح مرسى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن صندوق «سند» يتعامل مع أكثر من 6 بنوك محلية، من بينها «الأهلى» و«القاهرة» و«تنمية الصادرات»، مشيرًا إلى أن الصندوق قام بمنح حزمة تمويلات لعدد من الجهات منذ بداية العام الجارى، من بينها 30 مليون دولار لبنكى «القاهرة» و«تنمية الصادرات».

محمد مرسى: «سند» ونظيرهُ «الأخضر» يعتزمان رفع استثماراتهما فى مصر إلى 200 مليون دولار

وعلى صعيد صندوقى «سند» و«الأخضر»، لفت مرسى إلى أنهما يعتزمان رفع استثماراتهما بالسوق المحلية خلال العام الجارى لأكثر من 200 مليون دولار، على أن تزيد لحوالى 250 مليون دولار خلال العام المقبل 2021.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الأخضر للتنمية لتمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يمثل استثمارًا مشتركًا بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الألمانى والبنك الأوربى لإعادة الأعمار والتنمية، ويركز على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. وتعد «فاينانس إن موشن» شركة متخصصة فى إدارة صناديق الاستثمار، وتدير 5 صناديق استثمارية تتوزع نشاطاتها بحوالى 40 دولة بإجمالى أصول 2.2 مليار يورو