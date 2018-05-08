صندوق سند يضخ 60 مليون دولار فى المشروعات الصغيرة والمتناهية بمصر

أحمد الدسوقى قال كلاوس مورير، ممثل صندوق سند للتمويل الألمانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سندة، إن الصندوق ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار في مصر بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.وأشار خلال كلمته بحفل إعلان البنك العربي الأفريقي الدولي إطلاق شركة سندة للتمويل متناهي الصغ

أحمد الدسوقى





قال كلاوس مورير، ممثل صندوق سند للتمويل الألمانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سندة، إن الصندوق ضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار في مصر بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار خلال كلمته بحفل إعلان البنك العربي الأفريقي الدولي إطلاق شركة سندة للتمويل متناهي الصغر بالشراكة مع صندوق سند الألماني، إلى أن رأسمال الصندوق يقدر بـ300 مليون دولار.

جاء ذلك بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، وحسن عبد الله الرئيس التنفيذي للبنك العربى الأفريقى الدولى، ودانييلا بيكمان رئيس مجلس إدارة صندوق سند، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “سندة”، وعدد من قيادات البنوك المختلفة.

ويشارك البنك العربي بنسبة 70% من إجمالي رأسمال الشركة، فيما تبلغ نسبة صندوق سند 30% من إجمالى رأسمال الشركة البالغ 115 مليون جنيه.