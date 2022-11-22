صندوق «رخاء» المصرف المتحد يتصدر أداء صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة  

حافظ صندوق “رخاء” المصرف المتحد ذو العائد التراكمي المتوافق مع أحكام الشريعة علn مستوي أداء متميز وأن يتفوق في جذب شريحة مهمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الأمثل لأموالهم في مجال المعاملات المتوافقة مع أحكام الشرعية.

وتصدر صندوق “رخاء” المصرف المتحد ذو العائد التراكمي المتوافق مع أحكام الشريعة عددا من التقارير الاقتصادية والاستثمارية المتخصصة في أداء الصناديق الاستثمارية على المدي المتوسط بالسوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جوائز صندوق المصرف المتحد

وحصد صندوق رخاء العديد من الجوائز من مؤسسات عالمية ومحلية منها: مؤسسة جلوبال انفستورGlobal Investors التابعة لليوروموني Euromoney التي منحته جائزة أفضل صندوق نقدي مدار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018 في مجال إدارة الاصول.

وحصل الصندوق أيضًا على جائزة اتحاد المصارف العربية كأفضل الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشرعية من اتحاد المصارف العربية.

كما تأهل لجائزة أفضل صندوق آدوات الدخل الثابت المدارة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية علي مستوى الشرق الأوسط من قبل مؤسسة مينا فند مانجمنت Mena Fund Manager الدولية.

ويتمتع صندوق رخاء بعدة مميزات أهمها: العائد اليومي التراكمي الذي يمنحه الصندوق منافس بالنسبة للصناديق الأخرى الموجدة بالسوق ومعفي نهائيًا من الضرائب؛ مما يحفز الشركات والأفراد علي الاكتتاب فيه. ويعد الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق هو 50 وثيقة للعملاء الجدد.

تصنيفات صندوق رخاء

ويصنف صندوق رخاء النقدي علي أنه صندوق مفتوح يسمح بحرية الحركة من حيث (الشراء/ الاسترداد) بشكل يومي وحتى الساعة 12 ظهرًا حسب شروط نشرة الاكتتاب بجميع فروع المصرف المتحد ال68، وذلك بدون أي مصاريف لعملية الاكتتاب أو الاسترداد؛ مما يوفر السيولة المطلوبة للعملاء، فضلًا عن أنه لا يتعامل في الأسهم مطلقًا. ويمكن العملاء من الاقتراض بضمان الوثائق.

وتم اعتماد نشرة اكتتابه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق المعتمدة من الهئية العامة للرقابة المالية كأحد الآليات الاستثمارية المتاحة للعملاء.

ويتكون صندوق “رخاء” النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة من مجموعة من الأدوات الاستثمارية النقدية الآمنة مثل أذون وسندات الخزانة.