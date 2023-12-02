صندوق ديسربتيك يستثمر في شركة بنك إن بوكس للتكنولوجيا المالية

بادر صندوق ديسربتيك المتخصص في مجال رأس المال المخاطر في مجال التكنولوجيا المالية في مصر بإعلانه رسميًا عن استثمار إستراتيجي في بنك إن بوكس الشركة العاملة في الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المدفوعات غير التقليدية.

وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى تقديم خدمات جديدة، وحلول متكاملة لم تكن متاحة من قبل للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية محليا وإقليما عن طريق مقرها الإقليمي بمصر.

وسيعمل هذا الاستثمار أيضًا على تسهيل تواجد بنك إن بوكس في أسواق جديدة وتعزيز قدراتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها وكذلك خدمة استثمارات الصندوق في الشركات الأخرى.

ويعد استثمار ديسربتيك في بنك إن بوكس بمثابة شهادة على إمكانات الشركة الفريدة في تقديم الخدمات المتكاملة عبر منصتها التي تم تطويرها داخليا والتي تساعدها على التوسع والتطوير السريع والمستمر لتلبية متطلبات العملاء.

وستمكن هذه الشراكة صندوق ديسربتيك من الاستفادة من خبرة بنك إن بوكس التي تمتد لأكثر من 15 عاما في حلول التكنولوجيا المالية والاعتماد عليها في استثماراته الحالية والمستقبلية وتوسيع محفظتها كأول استثمار في منصة متكاملة لمعالجة المدفوعات وتكنولوجيا البنوك الرقمية.

وتعتمد مهمة بنك إن بوكس في توفير حل موثوق وبأعلى معايير الأمان للبنوك والمؤسسات المالية لتزويد عملائها بتجربة بنكية رقمية سلسة تتطابق مع رؤية البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي وتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية.

وتعقيبا على هذا الاستثمار، قال المهندس محمد عكاشة، الرئيس التنفيذي لصندوق ديسربتك: “نحن متحمسون للدخول في هذه الشراكة والاستثمار مع بنك إن بوكس ودعم مهمتهم المتمثلة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية المتطورة لما لفريق بنك إن بوكس من خبرات في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية والالتزام بالابتكار ورضا العملاء والقدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي تعمل بها البنوك والشركات وتزويد عملائها بخدمات رقمية متكاملة”.

كما أضاف “يتماشى هذا الاستثمار مع التزامنا ورؤيتنا بالاستثمار في التقنيات المبتكرة التي لديها القدرة على دعم شركات التكنولوجيا المالية بما يمكنا من مساعدة عملائنا الحاليين والجدد وتقديم خدمات وحلول آمنة وجديدة”.

وأشار عكاشة إلى أنه بهذا الاستثمار ستتخذ شركة بنك إن بوكس السوق المصرية منصة لعملياتها لتقديم الخدمات للسوقين المصرية والإقليمية ودعم توسعات الشركة خارجيا.

من جانبه، أعرب باسم محمود، الرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس، عن سعادته بالتعاون مع صندوق ديسربتيك وقال: “نحن فخورون بما حققناه حتى الآن لبدء تقديم الخدمات من خلال منصتنا المتكاملة في مصر ومتحمسون بالتعاون مع الصندوق كشريكا في مهمتنا المتمثلة في توفير منصة متكاملة للخدمات البنكية وتكنولوجيا المدفوعات”.

كما أضاف “ستكون خبرة ديسربتيك في استثمارات التكنولوجيا المالية مفيدة في مساعدتنا على تطوير منصتنا وتوسيع نطاق وصولنا إلى السوق المصرية وأسواق المنطقة.

مشيرا إلى أن بنك إن بوكس تقدم خدمات رقمية تم تطويرها داخليا بالشركة وذلك لتحقيق المرونة الكاملة في الخدمات المقدمة وتأكيد توافقها مع متطلبات العملاء وتقديمها بشكل سريع وأقل تكلفه، ومن بينها خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدءًا من تطبيقات الهاتف البنكي والإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية White Label وخدمات الترميز Tokenization وخدمات أعرف عميلك الإلكترونية e-KYC وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والعديد من الخدمات الأخرى منها Chatbot وOpen Banking APIs وغيرها وكذلك خدمات الفروع المميكنة وتكنولوجيا خدمات الاتصال والتي تمكن البنوك من الاعتماد على منصة واحدة في تقديم كافة خدمات البنوك الرقمية، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى ومنها إصدار ومعالجة البطاقات البنكية بكافة أنواعها سواء بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع وخدمات تشخيص البطاقات Personalization لحظيا سواء مركزيا أو من خلال الفروع.

وتابع أن بنك إن بوكس مصر تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية داخل وخارج مصر لتقديم العديد من الخدمات بالإعتماد على بنيتها التحتية، وخبرات فريق العمل والنظم التي تم تأسيسها داخل مصر وفقا لأعلى معايير الأمان والجودة استنادا على خبراتها مع عشرات البنوك والمؤسسات المالية والحكومية والتي تعتمد على نظم الشركة في تقديم العديد من الخدمات بأكثر من 15 دولة حول العالم.

يذكر أن بنك إن بوكس تقدم خدمات إدارة ونظم المراقبة والتحكم بماكينات الصراف الآلي وخدمات إدارة وقبول المعاملات سواء على ماكينات الدفع الإلكتروني POS, Soft-POS وتقديم بوابة الدفع الإلكتروني White Label بكافة النظم التي تمكن العملاء من تعريف و إدارة حسابات التجار وتمرير العمليات سواء محليا أو عالميا بالإضافة الي العديد من الخدمات الأخرى كنظم مكافحة الاحتيال بالذكاء الإصطناعي وتأمين المعاملات عبر الإنترنت 3D Secure وغيرها من الخدمات المتكاملة التي يمكن تقديمها للقطاعات المختلفة سواء القطاع المالي والطبي والنقل وغيرها.