صندوق خليجى يشترى حصة «السيادى الكويتى» فى الشركة المالكة لـ«هيلتون رمسيس» 

كشفت مصادر مطلعة أن صندوقًا خليجيًا استحوذ على حصة الهيئة العامة للاستثمار بالكويت -صندوق الثروة السيادى الكويتي- فى شركة «العربية الدولية للفنادق والسياحة» البالغة %11.8 وبقيمة بلغت نحو 700 مليون جنيه تقريبا.

ويمتلك صندوق الثروة السيادى الكويتى استثمارات ضخمة فى السوق المصرية، من خلال ذراعه الاستثمارية «إكويتى القابضة»، التى تأسست فى 2011.

أما «العربية الدولية للفنادق والسياحة» فقد تأسست عام 1975، وتمتلك وتدير 2300 غرفة من خلال عدد من الفنادق فى القاهرة والبحر الأحمر وبورسعيد، ويعد أبرزها وأقدمها «هيلتون رمسيس».

مصادر: «إكويتى القابضة» تتخارج.. و«التجارى الدولى» سمسار الصفقة

وأضافت المصادر أن «إكويتى القابضة» تخارجت بالكامل من «العربية الدولية للفنادق والسياحة»، مشيرة إلى أن شركة التجارى الدولى للسمسرة لعبت دور سمسار ومنفذ الصفقة للطرفين.

وتضم استثمارات الصندوق السيادى الكويتى فى مصر نحو %49.3 من أسهم البنك العربى الأفريقى الدولى، و%14.2 من «العربية لأنابيب البترول –سوميد»، و%50 من شركة الاستثمارات الكويتية المصرية، و%50 من «الكويتية المصرية للتنمية العقارية»، و%4.5 من مستشفى دار الفؤاد.

وأوضحت المصادر أن الصفقة تأتى فى إطار اهتمامات من كيانات عربية بمجال السياحة، مشيرة إلى وجود شركات بالقطاع ضمن قائمة الاستحواذات المتوقعة فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وبلغ حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر بنهاية 2021 نحو 15 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات، أبرزها «العقارى» و«السياحى».

وشهدت السوق المصرية استحواذات عدة من قبل الصناديق السيادية الخليجية خلال الفترة الماضية.