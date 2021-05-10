صندوق حماية المستثمر يتيح التصويت الإليكتروني للشركات في انتخاباته غدا‎

قال اللواء ممدوح أبو العزم، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر إن الصندوق سيتيح التصويت إليكترونيا على انتخابات مجلس إدارة الصندوق غدا، وذلك إضافة إلى عملية التصويت المعتادة.

وأشار أبو العزم في تصريحات لـ”المال” إلى أنه في حالة تعذر الحضور يمكن المشاركة في التصويت إليكترونيا، عبر البريد الإليكتروني للصندوق Election@ipf.eg.

وتنطلق انتخابات الصندوق غدا والتي يتنافس فيها 5 مرشحين عن شركات السمسرة في الأوراق المالية هم أسامة شومان العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، و ياسمين أنيس العضو المنتدب للشركة الوطنية للسمسرة في الاوراق المالية، و سامح مبروك رئيس مجلس إدارة شركة الفتح لتداول الأوراق المالية، وعلي عبدالكريم العضو المنتدب لشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية، و دينا عبداللطيف يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

ويتنافس على مقعد الشركات غير العاملة في مجال الأوراق المالية من غير شركات السمسرة زينب خليل العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، و رنا أحمد خضر العضو المنتدب لشركة حلوان القابضة للاستثمارات المالية.

وعلى مقعد الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصة لم تترشح سوى مرفت سلطان، العضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات.

وكان الصندوق فتح باب الترشح لانتخاباته يوم الأحد 25 إبريل وحتى الأيام الأولى من شهر مايو.

ويتشكل مجلس الإدارة الحالى للصندوق من اللواء ممدوح أبو العزم، رئيسا، وعضو من ذوى الخبرة هو جلال أحمد الجنزوري، والدكتور شريف عرفات عطيفة، ممثلا عن المستثمرين فى الأوراق المالية، وعمرو محمود رضوان، ممثل عن شركة مصر المقاصة.

كما يضم أيضا أحمد عبدالرحمن الشيخ، نائب رئيس البورصة المصرية، وعيسى فتحى ممثل عن شركة القاهرة للسمسرة، وأحمد قطب العشرى ممثلا عن شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية، ووليد سلطان، عضو من ذوى الخبرة، وأسامة شومان، ممثلا عن الشركات الأعضاء.

جدير بالذكر أن صندوق حماية المستثمر هو كيان قانونى خاص أنشئ بغرض تعويض المضارين نتيجة ممارسات شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل فى أسواق الأوراق المالية.