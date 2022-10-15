صندوق «جلين كاتشر» للتحوط تراجع بنسبة 50% بسبب أسهم التكنولوجيا

تراجع صندوق التحوط “جلين كاتشر” Glen Kacher بنسبة 50% هذا العام، بعد هبوطه بنسبة 6.7% في سبتمبر، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

تراجع أسهم التكنولوجيا

كانت أسهم التكنولوجيا الأميركية الستة والتي تمثّل الحجم الأكبر في استثمارات الصندوق، قد تراجعت بأكثر من 27% هذا العام حتى سبتمبر. وجاء التأثير الأسوأ من شركة “إكسبينسفي” Expensify للبرمجيات التي تراجعت بنسبة 66%، بينما خسرت كل من شركة “داتا دوغ” Datadog Inc.

و”سيلبريت دي أي” Cellebrite DI Ltd نصف قيمتها.وامتنع متحدث باسم لايت ستريت عن التعليق.

تراجعت الأسهم هذا العام، وأخذت معها صناديق التحوط لانتقاء الأسهم.

انخفض صندوق التحوط التابع لـ”تايجر غلوبال مانجمنت” Tiger Global Management بنسبة 52% خلال العام حتى سبتمبر ، في حين انخفض صندوق “كواتو مانجمنت” Coatue Management بنسبة 19% تقريباً في وقت انخفض فيه مؤشر S&P 500 بنحو 25% منذ بداية 2022