صندوق تنمية كابيتال يستحوذ على حصة مؤثرة بمصر فوود

شريف عمر ومنى عبدالباريعلمت "المال" أن شركة تنمية كابيتال فينشرز استحوذت عن طريق صندوقها الاستثمار 1TCV على حصة مؤثرة بشركة بشركة "مصر فوود" للصناعات الغذائية - ميفاد، والتي تعد ثاني صفقاتها بالسوق المصرية.وشملت عملية الاستحواذ الدخول بحصة في رأسمال الشركة، بجانب تعزيز الهيكل الإداري ع

شريف عمر ومنى عبدالباري

علمت “المال” أن شركة تنمية كابيتال فينشرز استحوذت عن طريق صندوقها الاستثمار 1TCV على حصة مؤثرة بشركة بشركة “مصر فوود” للصناعات الغذائية – ميفاد، والتي تعد ثاني صفقاتها بالسوق المصرية.

وشملت عملية الاستحواذ الدخول بحصة في رأسمال الشركة، بجانب تعزيز الهيكل الإداري عبر إضافة عناصر ذات خبرة في مجال الصناعات الغذائية لقيادة هيكلها الإداراي، بهدف إدارة المرحلة المقبلة لنمو الشركة.

وقالت مصادر لـ”المال” إن خطة ما بعد الاستحواذ تتضمن زيادة حصة الشركة السوقية من منتجات مكسبات الطعم والرائحة للاستفادة من مزايا التعويم وتزايد تنافسية المنتجات المحلية بديلة المستورد.

وقال المهندس محمد شكري، رئيس مجلس إدارة شركة مصر فوود، في بيان صحفي عن الصفقة، إن عملية دخول شركاء جدد على خبرة ودراية واسعة سيعزز نمو الشركة الفترة المقبلة، وستساهم في مواصلة خطتها التوسعية .

وتضم الخبرات الإدارية التي قام TCV بإضافتها لـ “مصر فوود” والمختصة بقيادة الفريق الإداري للشركة، عبر هذه العملية، عمر مندور، والذي يمتلك خبرة 27 عاما في مجال السلع الاستهلاكية، من خلال منصبه السابق كمدير عام لشركة كوكاكولا العالمية بمصر، وليبيا، والسودان، واليمن، وأيضا أحمد نظمي والذي يملك خبرة 20 عاما في مجال السلع الاستهلاكية، تدرج خلالها في عدد من المناصب الإدارية، كما أنه تولى سابقا منصب مدير التسويق لشركة كوكاكولا العالمية في مصر، فضلا عن توليه عدة مناصب داخل الشركة في الإدارة التنفيذية بعدد من الشركات من بينها يونيلفر مصر، وبيبسي كولا.

وتمكن نظمي ومندور من زيادة حجم أعمال شركة كوكاكولا في مصر إلى ثلاثة أضعاف في أقل من خمس سنوات.

وشركة مصر للأغذية هي شركة متخصصة في مجال الإضافات الغذائية بالسوق المصرية، وتخدم عددا كبيرا من قطاعات الصناعات الغذائية، وتقوم بإنتاج المثبتات الغذائية، ومحسنات الأطعمة، والألوان الطبيعية، والصناعية، ومكسبات طعم، وتمتلك مصنعا بمدينة العبور.

وتدخل المنتجات التي تنتجها “مصر فوود” في عدد من الصناعات الغذائية من بينها صناعة الألبان، وأغذية الأطفال، والمخبوزات والحلويات، والزيوت، واللحوم المصنعة، و الخضراوات والفاكهة.

وتولى مكتب التميمي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما كانت شركة جرانت ثورتون مهام المستشار المالي للصفقة، التي تعد الثانية لصندوق استثمار TCV بالسوق المصرية، بعد الشراكة مع شركة بلانتفورم للصناعات الغذائية، وضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليون دولار، بشهر يوليو الماضي.

وصندوقTCV1 هو صندوق استثمار مباشر يستهدف المشروعات المتوسطة عبر إجراء زيادات رؤوس أموال، والتوسع في مشروعات، وذلك في قطاعات معينة تتمتع بفرص واعدة للنمو محليا على رأسها التصنيع بهدف التصدير، أو تصنيع منتجات بديلة لمنتجات مستوردة بهدف توفير العملة الصعبة، أو الطاقة البديلة، والرعاية الصحية.

ويقول حسن إن مدة صندوق TCV1 هي 7 سنوات يتم تجديدها لعامين منفصلين، ليصبح إجمالي المدة 9 سنوات، بينما تتراوح فترة الاستثمار في المشروع الواحد بين 5 و7 سنوات في المتوسط.