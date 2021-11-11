اقتصاد وأسواق

صندوق تنمية الصادرات يختتم أعمال أول برنامج تدريبي للصناعات الهندسية للتعريف بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

تنفيذا لتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة
محمد ريحان 7:17 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 7:17 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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اختتم صندوق تنمية الصادرات أول برامجه التدريبية التي قدمها على مدار ثلاث أيام متصلة لممثلي قطاع الصناعات الهندسية حيث تناول البرنامج التدريبي التعريف بالصندوق وأهدافه والغرض من إنشائه واجراءات التسجيل في الصندوق.. في إطار تنفيذ توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بضرورة تعريف مجتمع الأعمال بالبرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية.

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وقالت الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن هذا التدريب يستهدف رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال والمصدرين بكافة تفاصيل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من البرامج التي يقدمها الصندوق.

وأوضحت الوصال أن البرنامج تناول قواعد الصرف والمراجعة المتبعة والتعريف ببرنامج الصناعات الهندسية والمستندات المطلوبة لرد الأعباء التصديرية والبنود المستفيدة في القطاع وكيفية حساب نسبة رد الاعباء وشرح مجموعة من الإجراءات المحاسبية التي تتم لكل شركة في الصندوق من حساب للضرائب والاستقطاعات والدمغات، والضوابط والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها في حالات مخالفة القواعد.

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وأضافت أنه تم خلال البرنامج التدريبي الرد على جميع أسئلة المتدربين وسماع مقترحاتهم وذلك للوصول الى أفضل نتائج مستقبلية، لافتةً إلى أن الصندوق سيستمر في تقديم البرامج التدريبية للقطاعات التصديرية المختلفة خلال الفترة القادمة وذلك للتعريف بجميع تفاصيل البرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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