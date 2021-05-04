اقتصاد وأسواق

صندوق تنمية الصادرات : «سامسونج» أكبر مصدر بمصر يليها «إل جي» و«العربي»

تستحوذ على الحصة الكبرى في تصدير الشاشات
ياسمين فواز 10:16 م, الثلاثاء, 4 مايو 21 10:16 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

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كشفت الدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن شركة سامسونج هي أكبر مصدر بمصر؛ حيث تستحوذ على الحصة الكبرى في تصدير الشاشات يليها شركة إل جي ثم العربي. وأكدت الوصال أن حجم الصادرات الحالي يتجاوز الـ25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد فرغل وكيل اللجنة؛ لمناقشة مشروع موازنة صندوق دعم الصادرات للعام المالي 2021/ 2022.

واستعرضت الدكتورة أماني الوصال، رئيسة صندوق تنمية الصادرات، برنامج زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأشارت إلى أن البرنامج يقوم على عدة محاور أبرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الإنتاج المحلي ووضع مصر في سلاسل الإنتاج العالمية وخلق أدوات جاذبة جديدة وإدخال منتجات إضافية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وأكدت أن الحكومة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي حتي يونيو المقبل.

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وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة “كورونا” بما يسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وكشفت الوصال أن الحاصلات الزراعية أكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من 15%، يليها الصناعات الهندسي ثم قطاع النسيج.

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وأوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بـ10 مليارات جنيه، بدلًا من 7 مليارات جنيه المُدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/ 2022.

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بقلم ياسمين فواز

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