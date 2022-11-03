صندوق تنمية التجارة ومؤسسة مصر الخير توقعان اتفاقا لإنشاء وحدة إنتاج للمفروشات

وقع صندوق تنمية التجارة (TDFD) ومؤسسة مصر الخير بجمهورية مصر العربية، اتفاق مساعدة فنية لتقديم الدعم التمويلي لمؤسسة مصر الخير تحت مسمى مشروع باب رزق لإنشاء وحدة انتاج للمفروشات واللحاف الفايبر بمحافظة بنى سويف بجمهورية مصر العربية بمنحة بقيمة 30 ألف دولار.

وقع الاتفاق كل من المهندس هاني سالم سنبل، رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تنمية التجارة،الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، بحضور معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، ومعالى الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات.

ويهدف المشروع إلى تمكين 15 مستفيد ومستفيدة بشكل مباشر و60 مستفيد غير مباشر اقتصاديا وحرفيا لإنتاج منتجات من المفروشات واللحاف الفايبر متميزة وصالحة للمنافسة بالسوق المحلى المصرى.

وقال المهندس هاني سالم سنبل: “يسعدنا تقديم هذه المنحة لمؤسسة مصر الخير لتمكين المزيد من المستفيدين العاملين فى انتاج المفروشات واللحاف الفايبر من تحسين منتجاتهم بالسوق المحلى المصري وعلى نفس الصعيد تحسين مستوى الدخل وتوفير الوظائف وبالتالي المساهمة في المسيرة التنموية. ونتطلع قدماً إلى بدء عمل الوحدة الإنتاجية ونتائج هذه المبادرة والتوسع بمشاريع مشابهة “، مؤكدا أن صندوق تنمية التجارة الذي تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ عامين برأس مال مستهدف يبلغ 50 مليون دولار سيعمل على إتاحة المزيد من المصادر الخيرية بهدف تقديم التمويل للمبادرات والمشاريع المستدامة المتعلقة بالتجارة للدول الأعضاء ومنهم مصر.

وأشار إلى أن صندوق تنمية التجارة يستخدم عائدات الاستثمار من أجل تقديم المنح أو التمويل الميسر المرتبط بتصميم وتنفيذ مبادرات وأنشطة لتنمية التجارة وتحسين الدخل ونشر الوعي وتبادل المعرفة حول المسائل المتعلقة بالتجارة والدعم الفني المرتبط بها. كما ناشد المقتدرين من القطاعين العام والخاص وكذلك الجهات المانحة على التبرع لوقف صندوق تنمية التجارة لتوفير المزيد من المشاريع الخيرية وتحسين دخل المستفيدين.

من جانبها، اشادت المهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير بالتعاون مع صندوق تنمية التجارة في هذا المشروع من أجل دعم الاسر الاكثر احتياجا وتوفير دخل ثابت لهم ولذويهم ودعم السيدات بمشاريع انتاجية بالتعاون بين مصر الخير وصندوق تنمية التجارة.

ووجهت الشكر إلى الدكتورة هالة السعيد، لدعمها لمؤسسات المجتمع المدني بعقد شراكات مهمة وقيمة وكذلك صندوق تنمية التجارة وهي الجهة الممولة لدورها في الشراكة مع المؤسسة في دعم المستحقين وخلق فرص عمل جديدة للأسر الأولى بالرعاية، وتشجيع المنتج المصري .

عن صندوق تنمية التجارة

هو صندوق وقفى انشئته وتقوم بإدارته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عام 2020 بهدف توفير الموارد المالية الخيرية لتنفيذ مبادرات وأنشطة وبرامج مستدامة متعلقة بتعزيز وتنمية التجارة للدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومقره الرئيسي بجدة، المملكة العربية السعودية.

للتواصل عن صندوق تنميه التجاره : [email protected]

عن مؤسسة مصر الخير



مؤسسة غير ربحية تأسست عام 2007 بجمهورية مصر العربية بهدف تنمية الانسان والموارد البشرية لتمكين القطاعات التنموية.