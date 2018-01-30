المال – خاص
صرح المهندس مجدى فرحات، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأن الصندوق أعلن عن تيسيرات للمواطنين المتعاملين معه من 28/1/2018 حتي 28/3/2018 ولمدة شهرين، على النحو التالى: فى حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفى حالة سداد 75% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 70% من غرامات التأخير، أما فى حالة سداد 50% من المديونية المستحقة على العميل فيتم الإعفاء من 45% من غرامات التأخير، وفى حالة سداد 25% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 20% من غرامات التأخير.
وقال المهندس مجدى فرحات: تسرى هذه التيسيرات على الوحدات التي يوجد ضدها دعاوى متداولة بشرط سداد 75% من الأقساط المتأخرة، مضيفا أنها لا تسري علي الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات الصادر بشأنها أحكام قضائية، ولا تنسحب آثار تلك التيسيرات على ما تم سداده من قبل سريانها.
صندوق تمويل المساكن: تيسيرات للإعفاء من غرامات التأخير حتى آخر مارس
المال - خاص صرح المهندس مجدى فرحات، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأن الصندوق أعلن عن تيسيرات للمواطنين المتعاملين معه من 28/1/2018 حتي 28/3/2018 ولمدة شهرين، على النحو التالى: فى حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفى حالة سداد 75% من