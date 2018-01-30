صندوق تمويل المساكن: تيسيرات للإعفاء من غرامات التأخير حتى آخر مارس



المال – خاص



صرح المهندس مجدى فرحات، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأن الصندوق أعلن عن تيسيرات للمواطنين المتعاملين معه من 28/1/2018 حتي 28/3/2018 ولمدة شهرين، على النحو التالى: فى حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفى حالة سداد 75% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 70% من غرامات التأخير، أما فى حالة سداد 50% من المديونية المستحقة على العميل فيتم الإعفاء من 45% من غرامات التأخير، وفى حالة سداد 25% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 20% من غرامات التأخير.



وقال المهندس مجدى فرحات: تسرى هذه التيسيرات على الوحدات التي يوجد ضدها دعاوى متداولة بشرط سداد 75% من الأقساط المتأخرة، مضيفا أنها لا تسري علي الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات الصادر بشأنها أحكام قضائية، ولا تنسحب آثار تلك التيسيرات على ما تم سداده من قبل سريانها.