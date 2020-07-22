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صندوق تطوير العشوائيات : 93 مليون جنيه تكلفة تطوير منطقة الكندالية بطنطا

منطقة الكندليه تقع بحي ثان طنطا في جهة الجنوب الشرقي من مدينة طنطا
سحر نصر 2:46 م, الأربعاء, 22 يوليو 20 2:46 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

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كشف الدكتور إيهاب الحنفى، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الكندالية بمدينة طنطا بتكلفة 93 مليون جنيه.

وأوضح أن منطقة الكندليه  تقع بحي ثان طنطا في جهة الجنوب الشرقي من مدينة طنطا ومعظم مبانيها من الحوائط الحاملة والطوب اللبن بأسقف خشبية ويبلغ عدد الوحدات السكنية بها حوالي 150 وحدة بعدد سكان 600 نسمة.

 وأضاف أن مدة تنفيذ تلك الأعمال نحو 12 شهرا، وسيتم بناء عدد 7 عمارات في سبع مواقع متفرقة بمدينة طنطا توفر عدد 168 وحدة سكنية وعددهم 7 مواقع (3قطع أراضي بمنطقة متخللات السلام بحي ثان طنطا مساكن السلام – 2 قطعة أرض بشارع حسن شحاتة حي أول طنطا مساكن الشباب – موقعين بحوض الرقيق).

وأشار الي أنه تم الانتهاء من التنفيذ في ديسمبر 2019 وتحديد قرعة التسكين 22-7-2020.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير منطقتى صندفا وابو شاهين كمناطق عشوائية غير مخططة بالمحلة الكبرى بتكلفة 24.8 مليون جنيه، حيث تم تجديد شبكة الصرف الصحى وشبكة المياه وأعمال الكهرباء وأعمال رصف الشوارع وتبليط الأرصفة والبلدورات تم الانتهاء أكتوبر 2018

43.7 مليون جنيه تكلفة تطوير منطقة سوق اللبن

بالإضافة الي تطوير منطقة سوق اللبن غير المخططة بمدينة المحلة الكبرى حيث تعاني تلك المناطق من نقص في المرافق الأساسية وسوء حالة الطرق، بتكلفة 43.7 مليون جنيه.

وتهدف أعمال التطوير إلى إنارة الشوارع ورصف الطرق وتنفيذ أعمال شبكات المياه والصرف الصحى، وتبلغ مدة تنفيذ تلك الأعمال نحو 12 شهرًا وتم الانتهاء في أبريل 2019.

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بقلم سحر نصر

كاتبة صحفية بجريدة المال، متخصصة في تغطية أخبار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وشركات التطوير العقاري والمقاولات، حاصلة علي ليسانس آداب قسم اعلام، شعبة صحافة، التحقت بجريدة المال قسم العقارات منذ عام 2018.

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