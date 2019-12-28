«صندوق تطوير العشوائيات» : 811 مليون جنيه أعمال تطوير 7 مناطق بالإسكندرية

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بروتوكول تعاون لتنفيذ أعمال تطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة بقيمة 811 مليون جنيه ضمن خطة تطوير العشوائيات.

صندوق تطوير العشوائيات يحدد المناطق غير المخططة في 5 أحياء

وقال المهندس خالد صديق، إنه سيتم تطوير المناطق غير المخططة التالية “عزبة محسن، الدخيلة، العصافرة قبلي، الحضرة، نادي الصيد، سيدي بشر، دنا والمحروسة”، والواقعة بـ 5 أحياء، هى حى أول وثانى المنتزه، وحي العجمي، وحي وسط وشرق، وذلك طبقاً لأولويات محافظة الإسكندرية.

أعمال التطوير تخدم حوالي 2 مليون نسمة

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن المنطقة تخدم أعمال التطوير لنحو ٢ مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، لافتا أن أعمال التطوير تشمل رصف وإنارة الطرق.

تطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار، إلى أن أعمال التطوير تضم كذلك إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.

من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إنه لم يعد مقبولاً استمرار معاناة الأهالي في المناطق العشوائية والاكتفاء بالحلول المؤقتة.