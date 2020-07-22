صندوق تطوير العشوائيات: 411 مليون جنيه تكلفة تطوير عدد 7 مناطق غير مخططة

كشف الدكتور إيهاب حنفى، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، أن اجمالي تكلفة تطوير عدد 7 مناطق غير مخططة” 5 مناطق بمدينة طنطا، 2 منطقة بمدينة المحلة الكبرى” بلغ 411 مليون جنيه.

وأوضح أن خطة العمل لتطوير مناطق غير المخططة بمدينة طنطا تشمل منطقة العجيزي، وتقع جنوب مدينة طنطا ومساحتها 123 فدانًا، وعدد سكانها 500.000 نسمة، ويوجد بها 100.000 أسرة تقريبا وعدد وحداتها هو 100.000 وحدة سكنية وهي ذات كثافة سكانية عالية.

وسيتم تطويرها عن طريق (رصف وتبليط الشوارع – تأهيل شبكة المياة والصرف الصحي – انارة الشوارع باعمدة وكوابيل).

وأضاف حنفي أنه ستم تطوير منطقة على أغا جنوب مدينة طنطا ومساحتها 133 فدانا، وعدد سكانها 66.000 نسمة ويوجد بها 330.000 أسرة تقريبا وعدد وحداتها هو 330.000 وحدة سكنية وهي ذات كثافة سكانية عالية.

وسيتم تطويرها عن طريق ( رصف وتبليط الشوارع – تأهيل شبكة المياة والصرف الصحي – انارة الشوارع باعمدة وكوابيل).

بالاضافة الي تطوير منطقة قحافة شرق مدينة طنطا ومساحتها 90 فدانا وعدد سكانها 42.000 نسمة ويوجد بها 210.000 أسرة تقريبا وعدد وحداتها هو 210.000 وحدة سكنية وهي ذات كثافة سكانية عالية.

وسيتم تطويرها عن طريق (رصف الشوارع – تأهيل شبكة المياة والصرف الصحي – انارة الشوارع باعمدة وكوابيل).

ولفت منسق عام صندوق تطوير العشوائيات الي أنه سيتم تطوير منطقة سيجر غرب مدينة طنطا ومساحتها 150 فدانا، وعدد سكانها 150.000 نسمة ويوجد بها 750.000 أسرة تقريبا وعدد وحداتها هو 750.000 وحدة سكنية وهي ذات كثافة سكانية عالية.

وسيتم تطويرها عن طريق ( رصف وتبليط الشوارع – تأهيل شبكة المياة والصرف الصحي – انارة الشوارع باعمدة وكوابيل).

بالاضافة الي تطوير منطقة السلخانة غرب مدينة طنطا ومساحتها 88 فدانا وعدد سكانها 96.000 نسمة ويوجد بها 480.000 أسرة تقريبا وعدد وحداتها هو 480.000 وحدة سكنية وهي ذات كثافة سكانية عالية.

وسيتم تطويرها عن طريق ( رصف وتبليط الشوارع – تأهيل شبكة المياة والصرف الصحي – انارة الشوارع باعمدة وكوابيل)

خطة عمل تطوير مناطق المحلة الكبرى

وفيما يتعلق بخطة التطوير بمدينة المحلة الكبري، أوضح حنفي أنه سيتم تطوير منطقة ( التوبة – خلف مسجد المحجوب) تقع شمال شرق مدينة المحلة وذات كثافة عالية ومساحتها 16 فدانا، ويقدر عدد السكان 10.000 نسمة تقريبا وعدد الاسرة 2500 أسرة.

ومنطقة (شارع الخبى – مزلقان أبو قاسم) تقع شمال شرق مدينة المحلة وذات كثافة عالية ومساحتها 10 أفدنة ويقدر عدد السكان 4.000 نسمة تقريبا وعدد الأسرة 1000.

وسيتم تطويرها عن طريق ( رصف وتبليط الشوارع – تأهيل شبكة المياة والصرف الصحي – انارة الشوارع باعمدة وكوابيل).

بالاضافة الي تطوير منطقة سكة طنطا منطقة قديمه و تقع غرب المدينة و ذات كثافة سكانية عاليه و مساحة هذه المناطق 27.7 فدان ويقدر عد السكان 22000 نسمة تقريبا وعدد الاسرة 5500 .

ومنطقة عزبة خضر طنطا منطقة قديمه و تقع غرب المدينة و ذات كثافة سكانية عاليه و مساحة هذه المناطق 21 فدان ويقدر عد السكان 2550 نسمة تقريبا وعدد الاسرة 6370.

وسيتم تطويرها عن طريق ( رصف وتبليط الشوارع – تأهيل شبكة المياة والصرف الصحي – انارة الشوارع باعمدة وكوابيل).