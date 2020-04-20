صندوق تطوير العشوائيات يستهدف ضخ 34.2 مليار جنيه بالمناطق غير الآمنة

جاري طرح تنفيذ 48396 وحدة سكنية في 59 منطقة بتكلفة تقدر بحوالي 9.7 مليار جنيه.

يستهدف صندوق تطوير العشوائيات الانتهاء من تنفيذ 357 منطقة غير آمنة في عدد من محافظات الجمهورية وذلك بقيمة تقدر بحوالي 34.2 مليار جنيه.

وأوضح مستند حصلت عليه “المال” أنه تم الانتهاء من تنفيذ 132584 وحدة سكنية في 220 منطقة غير آمنة وكذلك جار الانتهاء من إجراءات تنفيذ حوالي 33374 وحدة سكنية في 78 منطقة أخرى.

ولفت المستند إلى أنه جاري طرح تنفيذ 48396 وحدة سكنية جديدة في 59 منطقة بتكلفة تقدر بحوالي 9.7 مليار جنيه.

وعلى صعيد المناطق غير المخططة يستهدف صندوق تطوير العشوائيات تخطيط وتنفيذ مشروعات على 152 ألف فدان بقيمة 318 مليار جنيه وتم الانتهاء من 53 منطقة وجاري التنفيذ في 17 منطقة أخرى.

وعلى صعيد الأسواق العشوائية، تم الانتهاء من تنفيذ 18 سوقا وجار تنفيذ 22 أخرى ويستهدف الانتهاء من 1105 أسواق بإجمالي 307 آلاف وحدة بتكلفة تقديرية بلغت 44 مليار جنيه.