صندوق تطوير العشوائيات يبحث موقف المناطق غير الآمنة بالبحيرة

المال- خاص عقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، والمهندس خالد صديق، المديرالتنفيذى لصندوق تطويرالمناطق العشوائية، والمهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بالصندوق، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة وتم التأكيد على توجيه جميع ا

المال- خاص

عقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، والمهندس خالد صديق، المديرالتنفيذى لصندوق تطويرالمناطق العشوائية، والمهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بالصندوق، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة

وتم التأكيد على توجيه جميع الأطراف المعنية بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية، وتذليل أي عقبة تطرأ، مع سرعة وضع خطط التطوير المطلوبة للمشروعات الأخرى بالمحافظة تمهيداً لإعلانها خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية منتصف العام الحالى 2018.