الإسكندرية

صندوق «تحيا مصر» ينظم قوافل طبية شاملة لـ 5 قرى بواحة سيوة

بمشاركة 49 طبيبا و220 متطوعا
السيد فؤاد 3:22 م, السبت, 10 أبريل 21 3:22 م, السبت, 10 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ينظم صندوق تحيا مصر قوافل طبية شاملة على مدار 3 أيام، لتقديم الخدمة الطبية في 10 تخصصات لمواطني قرى: “اغورمي، والجارا، وأبوشروفيه، ومشندت، وبهي الدين” في واحة سيوة، وذلك بالتعاون مع جمعية رسالة.


وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تنفيذ القوافل الشاملة، يأتي في إطار توسع الصندوق في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في مختلف القرى الأكثر احتياجا، لاسيما المناطق الحدودية والنائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن القافلة توفر الكشف الطبي من خلال 49 طبيبا في تخصصات: باطنة، أطفال، عظام، رمد، أنف وأذن، نساء، جلدية، مخ وأعصاب، أسنان، وتحاليل طبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج الموصي به من الأطباء داخل القافلة، والنظارات الطبية، موضحا أن القافلة أجرت الكشف الطبي على 1715 مواطنا حتى الآن، بالإضافة إلى إجراء 840 تحليلا طبيا، وصرف العلاج لـ 1200 مريض، وتوعية 3675 مواطنا بالممارسات الصحية الواجبة في ظل جائحة فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  ميناء الإسكندرية يتداول 105 آلاف طن بضائع خلال 24 ساعة

وأوضح عبد الفتاح أن قافلة واحة سيوة، ستوفر الخدمة الطبية لسكان الخمس قرى التابعة للواحة، فضلا عن قيام 220 متطوعا بتقديم نصائح وطرق الوقاية من فيروس كورونا لأهالي الواحة، لافتا إلى أن فرق عمل الصندوق تعمل أيضا على دراسة الاحتياجات المعيشية للقرى التي تنظم بها القوافل تمهيدا لتوفيرها من خلال قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق طوال العام.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن الهدف من إطلاق المرحلة التجريبية هو تقييم أسلوب تقديم الخدمة الطبية الميدانية من خلال هذه القوافل، تمهيدا للتوسع في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار من خلال المبادرة الرئاسية نور حياة، فضلا عن مشاركة وزارة الصحة في مبادرة 100 مليون صحة، وتوفير أجهزة الغسيل الكلوي في المناطق التي تتطلب الإحلال والتجديدا لهذه الأجهزة، وكذا توفير حضانات الأطفال المبتسرين.

اقرأ أيضا  ظروف التشغيل الصعبة تعطل " الفرشة الصيفى " لمحلات الملابس الجاهزة بالإسكندرية

في السياق ذاته استمرت قوافل المبادرة الرئاسية، نور حياة، في إجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين البالغين وذلك في قرى: ههيا بمحافظة الشرقية، وبهبشين بمحافظة بني سويف، وأبو زعبل بمحافظة القليوبية، ورشيد بمحافظة البحيرة، والقابوطي بمحافظة بورسعيد، وميت طريف بمحافظة الدقهلية.

ووفرت قوافل نور حياة الكشف الطبي لنحو 3000 مواطن يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتم تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات المشاركة في المبادرة بكل محافظة .

اقرأ أيضا  محافظ مطروح يشهد التدريب العملي لدورة صقل مهارات المنقذين والغطاسين

يذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق المرحلة التجريبية للقوافل الطبية الشاملة أوائل الشهر الجاري، من محافظة أسوان، ووفرت الخدمة الطبية لنحو 1500 مواطن في 3 قرى من القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

محافظ الإسكندرية في قبرص لتفعيل خط الطيران المباشر مع بافوس

مها يونس 3:57 م, الجمعة, 9 أبريل 21

افتتاح 15 مسجدًا جديدًا بالبحيرة بتكلفة 40 مليون جنيه

السيد فؤاد 3:00 م, الجمعة, 9 أبريل 21

افتتاح 10 مساجد في كفر الشيخ بتكلفة 18 مليون جنيه

السيد فؤاد 2:22 م, الجمعة, 9 أبريل 21

رئيس الغرفة التجارية بمطروح يطالب التنمية المحلية بتعديل مواعيد فتح وغلق المحلات

معتز محمود 7:25 م, الخميس, 8 أبريل 21

مجلس مدينة مرسى مطروح يبدأ أعمال الرصف بمنطقة السنوسية

معتز محمود 3:29 م, الخميس, 8 أبريل 21

ميناء الإسكندرية يتداول 242 ألف طن خلال 48 ساعة

السيد فؤاد 2:30 م, الخميس, 8 أبريل 21