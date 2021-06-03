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صندوق «تحيا مصر» ينظم قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» في 7 محافظات

تامر عبد الفتاح: مليون و200 ألف مواطن استفادوا من المبادرة حتى الآن
السيد فؤاد 12:53 م, الخميس, 3 يونيو 21 12:53 م, الخميس, 3 يونيو 21

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ينظم صندوق تحيا مصر على مدار اليوم، الخميس وغدا قوافل المبادرة الرئاسية “نور حياة” للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين البالغين وذلك في مركز شباب مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ومركز شباب ببا بمحافظة بني سويف، ومركز شباب منشية سلطان بمحافظة المنوفية، ومركز شباب رشيد بمحافظة كفر الشيخ، ومركز شباب المياسرة بمحافظة دمياط، وستاد المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط.


من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة الواحدة تستقبل 600 مواطن على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في كل قرية، وتجري كشف الرمد على المواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة.

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وأضاف أنه من المنتظر استقبال نحو 4500 مواطن على مدار يومي عمل المبادرة في المحافظات السبعة، وذلك بما يوازي نصف طاقة عمل القوافل الطبية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة نور حياة إحدى مبادرات محور الرعاية الصحية الذي ينفذ من خلاله الصندوق العديد من الحملات والمبادرات رعاية صحة المصريين، ومن بينها مبادرة يوم جديد لتوفير حضانات الأطفال المبتسرين، ومبادرة كلنا جنبك لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي، إلى جانب القوافل الطبية الشاملة التي ينفذها الصندوق بالمناطق النائية والحدودية .

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وأشار إلى أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لنحو مليون و200 ألف مواطن، بالإضافة إلى توفير  205 ألاف نظارة طبية، وصرف العلاج لنحو 90 ألف مريض في 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

ولفت المدير التنفيذي للصندوق إلى أن المبادرة يتم تقديم خدماتها في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.
 
يذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مليار جنيه لتنفيذ مبادرة نور حياة، و قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في المبادرة باسم 037037- مبادرة نور حياة، في كل البنوك المصرية، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

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بقلم السيد فؤاد

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