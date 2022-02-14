صندوق «تحيا مصر» ينظم احتفالية «دكان الفرحة» لتيسير زواج 100 فتاة أولى بالرعاية بالدقهلية

أقام صندوق تحيا مصر اليوم، الاثنين، احتفالية دكان الفرحة، لتسليم تجهيزات الزواج إلى 100 فتاة أولى بالرعاية بمحافظة الدقهلية، وذلك احتفالًا بعيد الحب، وذلك بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور عبد الفتاح البربري الرئيس العام للجمعية الشرعية، ومصطفى اسماعيل الأمين العام للجمعية وعدد من قيادات المحافظة.

قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق يحرص على استغلال المناسبات الاجتماعية المختلفة لإسعاد أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن احتفالية دكان الفرحة تأتي ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية، التي ينفذها الصندوق، تزامنًا مع إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.

وأضاف أن أنشطة الحماية الاجتماعية تحسن من ظروف معيشة الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن مبادرة دكان الفرحة إحدى أدوات الصندوق التي يرفع بها أعباء تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية عن كل كاهل أسرهن.

مبادرة تيسير الزواج

وأوضح عبد الفتاح أنه تمت دراسة حالة المستفيدات من المبادرة في محافظة الدقهلية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية الرئيسية للتأكد من أحقيتهن في الحصول على تجهيزات الزواج، حيث تضمنت الدراسة 47 قرية منها: ميت جراح، وعزبة الجيار، وعزبة العرب، وميت لوزة، ومنية سندوب، وكوم الدربي، ومنية محلة دمنه، وطناح، ونوسا الغيط، وصهرجت الصغرى، وكفر النعمان، والمعصرة، وبشالوش، ودقاوس، وكفر الجوهري، وطماي الزهايرة، والبلامون.

وأشار إلى أن كل فتاة حصلت على ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وسخان، وخلاط، ومروحة، ومكواة، وقطاعة خضروات، ومفروشاتـ بالإضافة إلى سجادة مقدمة من المحافظة،

لافتًا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل سن الفتاة عن 18 عاما، وألا تكون المستفيدة تعمل في إحدى الجهات الحكومية، وألا تكون المتقدمة سبق لها الزواج، كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع.

مبادرة دكان الفرحة

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، واستفادت منها نحو 2600 فتاة حتى الأن، كما تعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل مستفيد لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توزيع نحو 750 ألف قطعة ملابس استفاد منها ما يقرب من 250 ألف مواطن، كما تم توزيع عدد من الدراجات على الأطفال لنشر روح البهجة والفرحة بينهم.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.