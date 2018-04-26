صندوق تحيا مصر ينظم احتفالية بنادى سموحة.. غدًا

المال - خاصينظم صندوق "تحيا مصر"، احتفالية كبرى -غدًا- بنادى سموحة بالإسكندرية، في إطار استكمال جهوده في محاربة فيروس سي، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر خالية من فيروس سي 2020".ويشارك في الاحتفالية التى ستقدمها الإعلامية مروج إبراهيم، لفيف من الشخصيات العامة، وقيادات المحافظة، ومجم

المال – خاص

ينظم صندوق “تحيا مصر”، احتفالية كبرى -غدًا- بنادى سموحة بالإسكندرية، في إطار استكمال جهوده في محاربة فيروس سي، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “مصر خالية من فيروس سي 2020”.

ويشارك في الاحتفالية التى ستقدمها الإعلامية مروج إبراهيم، لفيف من الشخصيات العامة، وقيادات المحافظة، ومجموعة من الإعلاميين، ويعقبه إقامة ماراثون رياضي، ومجموعة من شباب المحافظة، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن احتفالية يحييها الفنان محمد رشاد بنادي سموحة، بدعوة مفتوحة لأهالي الإسكندرية لصالح الصندوق.