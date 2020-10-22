استثمار

«صندوق تحيا مصر» يفتتح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بسوهاج (صور)

بمشاركة وزراء التخطيط والتنمية المحلية والتضامن والشباب
أحمد عاشور 1:43 م, الخميس, 22 أكتوبر 20 1:43 م, الخميس, 22 أكتوبر 20

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افتتح صندوق تحيا مصر منذ قليل مدرسة عرب بخواج الاعدادية ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى مركز طهطها في محافظة سوهاج ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

كما حضر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر .

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يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.


تم تطوير المدرسة التي تخدم 488 طالبًا وطالبة، كما تضمنت المرحلة الثانية مدرسة عرب بخواج الابتدائية ، وفقا لبيان صندوق تحيا مصر.

كما تخدم 917 طالبًا وطالبة، ومدرسة الشهيد احمد حسين عامر الابتدائية بعرب بخواج وتخدم 652 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الإعدادية .

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وتضم 374 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية وتضم 821 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية بنيين وتضم 341 طالبًا وطالبة.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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