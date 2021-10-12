صندوق تحيا مصر يفتتح مدرسة عرب بخواج الابتدائية بسوهاج





افتتح صندوق تحيا مصر مدرسة عرب بخواج الابتدائية بمركز طهطا في محافظة سوهاج، بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث وسائل التدريس وتطوير الملاعب والمعامل، وضمن مشروعات التنمية المتكاملة التي ينفذها الصندوق بالمحافظة بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.



وتفقد صباح اليوم محافظ سوهاج، طارق الفقي، أعمال تطوير المدرسة وقام بتوزيع عدد من الحقائب والأدوات المدرسية على التلاميذ بمشاركة هشام خليفه مدير برامج التنمية العمرانية بصندوق تحيا مصر، وعدد من قيادات المحافظة.



من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن مدرسة عرب بخواج الابتدائية تخدم 848 تلميذا، من أبناء مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وتشمل 4 فصول لرياض الأطفال و15 فصلا للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى السادس، بإجمالي 19 فصلا، وتم تطوير جميع مكونات العملية التعليمية بالمدرسة بداية من ترميم المباني ورفع كفاءتها الإنشائية وإعادة طلائها، كما تم فرش وتجهيز جميع قاعات المدرسة، من فصول التدريس ومعامل العلوم والحاسب الآلي وقاعات رياض الاطفال وقاعات الإشراف والإدارة بأحدث الوسائل التعليمية التكنولوجية المساعدة لرفع كفاءة وسائل التعلم بالمدرسة.



وأضاف: تم أيضا تجهيز ملاعب المدرسة والأماكن الترفيهية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، وكذلك توفير التجهيزات والوسائل التعليمية التي تساعد المعلمين على العمل في بيئة عمل تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم، حيث وفرت مؤسسة مصر الخير برامج تدريب مهنية لكافة العاملين بالمدرسة وعددهم 63 كل في تخصصه لرفع كفاءتهم وقدرتهم على العمل وتحقيق التنمية المهنية للمعلمين والقيادة المدرسية بما يعود بالنفع على الطلاب والعملية التعليمية ما يساعد على تنمية القرى وتوفير فرص معيشية أفضل لأبنائها.



وأوضح عبد الفتاح أن تطوير مدرسة عرب بخواج الابتدائية يأتي في إطار برتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير، لتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة في قرى الشيخ زين الدين وعرب بخواج والسوالم بمركز طهطها بمحافظة سوهاج، وذلك مشاركة من الصندوق في المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا، بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.



وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى والثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمركز طهطها خلال العام الماضي وتضمنت: دعم قطاع الصحة بالقرى (رفع الكفاءة الإنشائية لوحدتين صحيتين وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة وإقامة القوافل الطبية وتوفير الكوادر الطبية)، وإحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث، ودعم الخدمات التعليمية بتطوير ٩ منشآت تعليمية وتوفير التجهيزات والأثاث لكامل المدارس وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية، والتطوير الإنشائي للوحدة البيطرية، وإقامة القوافل البيطرية وتوفير التجهيزات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، والتطوير الانشائي لثلاثة مراكز شباب، والتطوير الإنشائي للمباني الملحقة بها ، تجهيز غرفة الحاسب الآلي، توفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية.