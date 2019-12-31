صندوق تحيا مصر يعلن تفاصيل حصاد عام 2019

حرص صندوق تحيا مصر على إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء خدماته خلال عام 2019، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات تكفل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية بكل ما يعينيهم على احتياجات المعيشة، وتحسين حياتهم فضلًا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم خدماته تدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة.

وتحت شعار نتشارك تمكن صندوق تحيا مصر من تدعيم شراكاته مع مختلف أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإنجاز مهامه كمعاون لكل هذه الأطراف ومظلة للعمل المجتمعي تضمن توحيد الجهود وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتنمية المجتمع والوصول بها إلى أكثر عدد من الفئات الأولى بالرعاية.

ويستعرض التقرير التالي حصاد صندوق تحيا مصر خلال عام 2019:

في البداية، قال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن عام 2019 كان بمثابة انطلاقة جديدة للصندوق، حرصنا خلالها على تطوير المشروعات ومستويات آداءها لمستحقيها، وكذلك تكثيف مجالات التعاون مع مختلف أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتبني مشروعات جديدة هدفها تحسين أوضاع الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن مشروعات الصندوق خلال عام 2019 تنوعت بين الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والدعم الاجتماعي، مع استمرار المشروعات القائمة في مجال تمكين المرأة المعيلة ورعايتها.

الرعاية الصحية

وأوضح تامر عبد الفتاح، أن الرعاية الصحية حصلت على نصيب الأسد من مشروعات الصندوق هذا العام، وكانت البداية مع مبادرة نور حياة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يناير الماضي لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية مستهدفة مليوني مواطن و5 ملايين تلميذ خلال 3 سنوات.

وشرع الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية في السابع من فبراير الماضي، ونجح في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لنحو 111 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، و599 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية.

كما تم إجراء 7 آلاف و975 عملية لعلاج المياه البيضاء، وتوفير 59 ألفًا و855 نظارة طبية للبالغين، وصرف العلاج لـ 49 ألفًا و850 حالة، وتسليم 62 ألفًا و804 نظارات لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والتي شملت 16 محافظة، هي: السويس، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، الفيوم، المنيا، بني سويف، الجيزة، دمياط، بورسعيد ، مطروح، كفر الشيخ، الإسكندرية.

وتجلى معنى الشراكة الناجحة في تنفيذ الصندوق للمبادرة الرئاسية نور حياة تطبيقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تضافر الجهود في رعاية الأسر الأولى بالرعاية، وهنا يشير القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق إلى أهمية الشراكات التي عقدت لتنفيذ المبادرة حيث تم الاتفاق مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية للمساهمة في توفير الكوادر الطبية المتخصصة.

وكذلك إجراء العمليات الجراحية من خلال 17 مستشفى تابع لها، إضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية من خلال 3 مستشفيات تابعة لها، ومستشفيات القطاع الخاص ومنها مغربي، وأي فيجن وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديريات الصحة بكل محافظة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسهيل مهام القوافل الطبية داخل المدارس، فضلاً عن التعاون المثمر مع مختلف منظمات المجتمع المدني.

واستكمل صندوق تحيا مصر مسيرته في مواجهة فيروس سي، بشراكته الناجحة مع وزارة الصحة والسكان، ووفّر الصندوق الجرعات العلاجية إلى 363 ألف مواطن مجانا وكذلك والكواشف الطبية المستخدمة في القوافل، بالإضافة إلى الدعم المستمر الذي يقدمه مركز صندوق تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، الذي يخدم محافظات جنوب الصعيد، ووفر مشقة السفر على المرضى بهذه المحافظات، كما اعتبرت وزارة الصحة والسكان مركز صندوق تحيا مصر الأول على مستوى المراكز المشاركة في حملة 100 مليون صحة.

ودشن الصندوق حملة في إطار دوره كمراقب لعملية المسح الطبي لمبادرة 100 مليون صحة، والتي استهدفت توعية المواطنين والتعريف بخطوات المسح الطبي للكشف عن الفيروس، من خلال 8 وحدات متنقلة، مجهزة لإجراء المسح الطبي، وذلك لتدعيم نقاط المسح الطبي الثابتة بمختلف الوحدات الصحية ومجالس الأحياء.

في ذات السياق، تشكل نسبة وفيات الأطفال المبتسرين على المستوى العالمى من 32 إلى44% من أسباب الوفيات عند الأطفال دون الخامسة، وتبلغ نسبة الوفيات بين الأطفال المبتسرين في مصر 20 % بسبب نقص الحضانات

وبدأ صندوق تحيا مصر في توزيع 306 حضانات للأطفال المبتسرين، بالتعاون مع البنك التجاري الدول (CIB) وذلك على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني عجزًا في الحضانات، ضمن حملة بعنوان (يوم جديد).

وحرص صندوق تحيا مصر على التوعية بمشكلات الأطفال المبتسرين في مصر، وشهد عام 2019 احتفاء الصندوق باليوم العالمي للطفل المبتسر، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، وذلك بإضاءة برج القاهرة باللون الأرجواني تزامنًا مع قيام 60 دولة حول العالم بهذا التقليد، وهو إضاءة معالمها الشهيرة وتزينها باللون الأرجواني للتوعية بأخطار الولادة المبكرة وسبل مواجهتها.

الدعم الاجتماعي

وأضاف تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن عام 2019 شهد تنوعًا كبيرًا في مشروعات الصندوق الموجهة للدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أنه خلال عام 2019 قام الصندوق بإطلاق مبادرة دكان الفرحة لتعمل على شقين، الأول يتضمن تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، لدعم الطلاب المعدة لهم دراسات حالة اجتماعية بالتنسيق مع إدارات رعاية الطلاب بكل جامعة، وإدخال روح البهجة بين الطلاب، لاسيما أنه تم مراعاة الجانب المعنوي في تنظيم المعارض بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة بدون مقابل.

ووزع الصندوق 107 آلاف قطعة ملابس استفاد منها 35 ألف مواطن، وذلك في معارض نظمها الصندوق في جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، إضافة إلى توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، فضلًا عن توزيع 10 آلاف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية وعدد من الدراجات على الأطفال لإدخال روح البهجة والفرحة عليهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض.

أما الشق الثاني من مبادرة دكان الفرحة فتم توجيهه لتجهيز العرائس الأولي بالرعاية لتوفير تجهيزات الزواج للفتيات وتشمل: بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.

وتتم عملية اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج من خلال عدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن: وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري، وموقف عمل الفتاة من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال عام 2019 نظم الصندوق حفلاً ضخمًا شهد تسليم 100 عروس لتجهيزات الزواج في إطار المبادرة، وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والموضة لمشاركات الفتيات فرحة استلام التجهيزات.

وشهد عام 2019 ثمرة المبادرة الرئاسية (سجون بلا غارمين) وذلك بعد الإفراج عن 5 آلاف غارم وغارمة، وكانت للصندوق المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة الإنسانية، وسداد ديون الغارمين والغارمات طبقًا للشروط والقواعد المتبعة، بحيث يتم سداد ديون الغارم أو الغارمة بعد دراسة حالته والتأكد من استحقاقه الاستفادة من المبادرة بحيث يكون المستحق محبوسا على ذمة قضية استدانة فقط وليس على ذمة قضايا أخرى.

واستكمل الصندوق خلال عام 2019 توزيع لحوم الهدي بالتنسيق مع بنك التنمية الإسلامي بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، واستفاد منها نصف مليون مواطن حتى الآن.

وشهد عام 2019 نجاح البرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى الذي يتشارك في تنفيذه صندوق تحيا مصر مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج بنهاية العام 2019 نحو 23 ألف طفل، من بينهم 6 آلاف و96 طفل بلا مأوى، و12 ألفًا و983 طفلًا يعمل بالشارع، ودمج 3 آلاف و891 طفلًا مع أسرهم من جديد كما تم خلال العام 2019 توسيع مجال عمل الوحدات المتنقلة التابعة للبرنامج لتشمل 13 محافظة بدلًا من 10 محافظات.

ولم يكن الصندوق ببعيد عن رعاية ذوي القدرات الخاصة، وشارك في تأسيس أول صندوق استثماري خيري تحت اسم “عطاء” بمساهمة قدرها 80 مليون جنيه، لتخصص عوائده في توفير تمويل مستدام لرعاية ذوي القدرات الخاصة في مجالات التشخيص، العلاج، توفير الأجهزة التعويضية، التعليم، المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل، الدمج المجتمعي، والبرامج المختلفة التي تدعمهم.

التنمية العمرانية

امتدت يد صندوق تحيا مصر بالعمران في أكثر من 12 محافظة خلال عام 2019، حيث قام الصندوق بتنفيذ البرتوكول الثالث مع جمعية الأورمان لتطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية من القرى الأكثر فقرًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي أقل من 6 أشهر تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وتضمنت إعمار ورفع كفاءة 1250 منزلاً متهدمًا في 42 قرية حماية لأسرها من قسوة الشتاء، وشملت الأعمال: تأهيل مبني المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم الحوائط وإقامة الاسقف، حتى تستقبل هذه الأسر فصل الشتاء في مسكن امن.

وشملت المرحلة الأولى أعمال التطوير في القرى التالية:

كلح الجبل، الرديسية بمركز ادفو بمحافظة أسوان. نجوع الشغب و الدبابية والمعلا بمركز اسنا، حاجر العديسات قبلي بمركز الطود والشيخ عامر بمركز القرنة، الرياينة بمركز ارمنت بمحافظة الأقصر . العليقات، وحجازه بمركز قوص بمحافظة قنا. الواقات بمركز طما، الحرجة قبلي بمركز البلينا بمحافظة سوهاج . عرب العوامر بمركز ابنوب ، العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط. الروبي، الحضاره، الواسطي، البحرين، الميمو، والست ميره بمركز سمالوط بمحافظة المنيا. العواونه، ميانه، شاويش، و معصره نعسان بمركز اهناسيا، وزرابي الحيبة، نجع حمد بمركز الفشن، و الشيخ خطاب بمركز سمسطا، وتزمنت الغربية بمحافظة بني سويف. الشهابيه، بعبش، عرفه بمركز طاميه، و الحبون بمركز سنورس، والبرنس، فوز، ،رحمي، وعزبة عاشور بمركز اطسا بمحافظة الفيوم. لحوم، وسيدي دنين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. شبراهور، وطماي الزهايره بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية . ميت المخلص وشرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية . البكارشة، و كفر المسلمية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وأضاف القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، والسيدات المعيلات.

وأشار إلى أنه بتنفيذ البرتوكول الثالث لتطوير المنازل سيكون هناك 10 آلاف منزل تم تطويرها لتوفر سكنا آمنا لأسرها.

في ذات السياق، شهد عام 2019 توقيع صندوق تحيا مصر برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير يتم بموجبه تنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة لعدد 3 قرى من القرى الأكثر فقرا بمركز طهطا في محافظة سوهاج، وهى قرى: (الشيخ زين الدين – السوالم – عرب بخواج) بهدف إحداث تنمية متكاملة بالقرية المستهدفة وذلك من خلال تنفيذ عدد 23 تدخلا تنمويا في مجالات (الإسكان – الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعي-الخدمات الرياضية -التمكين الاقتصادي-الخدمات البيطرية )، والتي تنعكس على تحسين مستوى الحياة لأهالي القرى، ومنها :



-دعم قطاع الصحة بالقرى (رفع الكفاءة الإنشائية لوحدتين صحيتين وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة و إقامة القوافل الطبية وتوفير الكوادر الطبية).



-إحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث



-تنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي وتوفير تمويل مشروعات صغيرة



-دعم الخدمات التعليمية بتطوير ٩ منشآت تعليمية وتوفير التجهيزات والأثاث لكامل المدارس وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية.



-التطوير الإنشائي للوحدة البيطرية، وإقامة القوافل البيطرية وتوفير التجهيزات ، وورفع كفاءة مقدمي الخدمة.

-التطوير الانشائي لمركزي شباب بالقرى، والتطوير الإنشائي للمباني الملحقة بها ، تجهيز غرفة الحاسب الآلي، توفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض.



-دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية.

واستكمل الصندوق شراكاته الناجحة بتوقيع برتوكولي تعاون مع صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المتكاملة في قرية الشيخ زين الدين بمحافظة سوهاج، وتشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية المشتركة والتي تخدم حوالي 581 طالبًا، فضلًا عن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية وتطوير 30 منزلًا بقريتي السوالم وعرب بخواج.

وخلال عام 2019 شارك صندوق تحيا مصر في فرش وتأثيث 6 آلاف وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر بالأسمرات وحي المحروسة، تمهيدا لتسكين الأسر المنقولة من المناطق المهددة للحياة كالمقطم ومنشاة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب.

وتضمن الفرش والتأثيث بكل وحدة سكنية: غرفة نوم رئيسية، غرفة أطفال، غرفة معيشة، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، شاشة ال سي دي.

وشرع الصندوق خلال عام 2019 في اتخاذ إجراءات تدبير فرش وتأثيث 3 آلاف وحدة سكنية إضافية خلال الفترة القادمة ليصل إجمالي الوحدات التي يشارك الصندوق في تأسيسها إلى 9 آلاف وحدة سكنية من خلال اللجنة العليا لتأثيث الوحدات.

وفي أقصى جنوب مصر شارك صندوق تحيا مصر وزارة التخطيط في تنفيذ مشروعات تنمية مركز نصر النوبة بأسوان وباقي مراكز المحافظة، حيث تضمنت خطة التنمية عدد ١٤ مشروع بمجالات التنمية العمرانية المختلفة : 4 مشروعات في قطاع الإسكان، 3 مشروعات بقطاع الرعاية الصحية، ومشروعين لمياه الشرب، ومشروعين للصرف الصحي، ومشروعين للحماية المدنية، ومشروع للشباب والرياضة.

وخلال عام 2019 تم الانتهاء من مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلي بسعة 18 سريرا، ومشروع إنشاء وتجهيز وحدة الإطفاء بمنطقة الصداقة الجديدة، وكذلك إنهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بنصر النوبة.

كما تم إنهاء مشروع توصيل المرافق وتشطيب عمارات إسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بكوم امبو، وتم إنهاء 96 % من مشروع مساكن قرى الظهير الصحراوي بمركز نصر النوبة.

التمكين الاقتصادي

فمنذ نشأته أولى صندوق تحيا مصر اهتماما بالغا لتمكين المرأة اقتصاديا، وتجسد هذا الاهتمام في برنامج “مستورة” لدعم المرأة المعيلة، تنفيذا لتوجيهاالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال برتوكول تعاون مع بنك ناصر وفّر الصندوق قرضا دوارا في شكل أدوات إنتاج للمراة المعيلة، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر ويتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.

واستطاع الصندوق تكثيف نشاط البرنامج خلال عام 2019 ليصل إلى أكثر من عدد المستفيدين 18 ألفًا و940 امرأة بتمويل تعدى 315 مليون جنيه من بينها مشروعات في أقصى الحدود، حيث تمكن البرنامج من توفير التمويل للسيدات المعيلات في حلايب وشلاتين وأبو رماد، بالإضافة إلى تخصيص مشروعات لذوات القدرات الخاصة.

وأضاف القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن برنامج “مستورة” يوفر تمويلاً تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة القادرة على العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

وواصل الصندوق دعمه للمرأة المعيلة عبر مشروع لتمويل السيدات في منشاة ناصر والمزمع انتقالهن لحي الأسمرات حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع 2492 سيدة بتمويل اقترب من 7 ملايين جنيه.

الشراكة في المسؤولية المجتمعية

شهد عام 2019 تكثيفا لشراكة الصندوق مع منظمات المجتمع المدني ومنها : الأورمان، وبنك الشفاء المصري، وصناع الخير، والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة، ومؤسسة راعي مصر والهيئة القبطية الانجيلية، جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، جمعية صلاح الدين الأيوبي، مؤسسة نهضة بني سويف، مؤسسة مصر بلا مرض، جمعية حواء المستقبل، جمعية التعاون والتطوير.

وامتدت شراكة الصندوق مع المجتمع المدني لتصل إلى 97 مؤسسة كبرى، و423 جمعية قاعدية ليصل إجمالي عدد المؤسسات التي تشاركت مع الصندوق في مختلف أنشطته التنموية إلى 520 مؤسسة باختلاف أحجامها.