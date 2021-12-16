استثمار

صندوق تحيا مصر يطلق قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في أسوان

استقبال 1000 مواطن بقرية الشلال على مدار يومين
السيد فؤاد 2:01 م, الخميس, 16 ديسمبر 21 2:01 م, الخميس, 16 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

 
أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الخميس، أولى قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة بمحافظة أسوان، وذلك بعد تجهيز غرفة عمليات خاصة بالعيون، لاستقبال الحالات المحولة من القوافل وإجراء التدخلات الجراحية.


وينظم الصندوق قافلة نور حياة بقرية الشلال جنوب أسوان، على مدار اليوم وغد، لتستقبل نحو 1000 مواطن، لإجراء الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وصرف العلاج المطلوب من خلال الصيدلية الملحقة بالقافلة، فضلا عن إجراء قياس النظارات الطبية وتسليمها للمرضى مجانا.
من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المبادرة الرئاسية نور حياة، تساير الاتجاه العالمي لمواجهة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، لافتا إلى أن الصندوق ينسق مع منظمة الصحة العالمية WHO في هذا الإطار.

اقرأ أيضا  «البيئة»: تركيب أول محطة لحظية لرصد ملوثات الهواء بمدينة بنها


وأضاف أنه بإطلاق المبادرة في محافظة أسوان، يصبح إجمالي المحافظات التي تعمل بها المبادرة 21 محافظة حتى الأن وهي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، مطروح، جنوب سيناء، وأسوان.


وأوضح عبد الفتاح أن المبادرة قدمت خدماتها لنحو مليون و400 ألف مواطن حتى الأن، وتم صرف العلاج إلى 125 ألف و143 مريضا، وإجراء 25 ألف و800 عملية جراحيةفضلا عن تسليم 264 ألف نظارة طبية مجانا.

اقرأ أيضا  شرق بورسعيد للتنمية تستعرض فرص الاستثمار الصناعي مع وفد الغرفة الألمانية

وأشار عبد الفتاح إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني قرى ونجوع الجمهورية، حيث ينفذ الصندوق مبادرة نور حياة بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي دعمت المبادرة بكافة الكوادر الطبية المتخصصة، ومن ناحيتها تشارك وزارة الداخلية من خلال تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة. 

اقرأ أيضا  وزيرة التضامن تشهد احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

وزيرا السياحة والبيئة يبحثان آليات تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

عصام عميرة 2:00 م, الخميس, 16 ديسمبر 21

المشاط تبحث مع مدير «يورومني» المحاور ذات الأهمية للاقتصاد المصري

السيد فؤاد 11:23 ص, الخميس, 16 ديسمبر 21

الاحتياطي الفيدرالي يعتزم الإسراع في إنهاء برنامج خفض مشتريات الأصول

أيمن عزام 11:23 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

منح وإعانات وزارة الأوقاف تتراجع بنسبة 31.8 % في 2020 (جراف)

مدحت إسماعيل 9:11 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

مدير المعهد القومي للحوكمة تشارك بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

السيد فؤاد 7:30 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته لتعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية

صفية حمدي 7:04 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21