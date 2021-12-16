صندوق تحيا مصر يطلق قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في أسوان



أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الخميس، أولى قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة بمحافظة أسوان، وذلك بعد تجهيز غرفة عمليات خاصة بالعيون، لاستقبال الحالات المحولة من القوافل وإجراء التدخلات الجراحية.



وينظم الصندوق قافلة نور حياة بقرية الشلال جنوب أسوان، على مدار اليوم وغد، لتستقبل نحو 1000 مواطن، لإجراء الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وصرف العلاج المطلوب من خلال الصيدلية الملحقة بالقافلة، فضلا عن إجراء قياس النظارات الطبية وتسليمها للمرضى مجانا.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المبادرة الرئاسية نور حياة، تساير الاتجاه العالمي لمواجهة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، لافتا إلى أن الصندوق ينسق مع منظمة الصحة العالمية WHO في هذا الإطار.



وأضاف أنه بإطلاق المبادرة في محافظة أسوان، يصبح إجمالي المحافظات التي تعمل بها المبادرة 21 محافظة حتى الأن وهي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، مطروح، جنوب سيناء، وأسوان.



وأوضح عبد الفتاح أن المبادرة قدمت خدماتها لنحو مليون و400 ألف مواطن حتى الأن، وتم صرف العلاج إلى 125 ألف و143 مريضا، وإجراء 25 ألف و800 عملية جراحيةفضلا عن تسليم 264 ألف نظارة طبية مجانا.

وأشار عبد الفتاح إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني قرى ونجوع الجمهورية، حيث ينفذ الصندوق مبادرة نور حياة بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي دعمت المبادرة بكافة الكوادر الطبية المتخصصة، ومن ناحيتها تشارك وزارة الداخلية من خلال تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.