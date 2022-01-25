استثمار

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة شاملة لرعاية 3000 أسرة في حلايب وشلاتين وأبو رماد

لمدة 5 أيام بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري ﻿
عصام عميرة 6:14 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 6:14 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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أطلق صندوق تحيا مصر قافلة شاملة لرعاية الأسر المقيمة بحلايب وشلاتين وأبو رماد بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك لمدة 5 أيام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف جهود الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية خلال موجة الطقس التي تتعرض لها البلاد خاصة في المناطق النائية والحدودية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.


من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة توفّر 36 طن مواد غذائية جافة، و7 ألاف بطانية، بالإضافة إلى توزيع 6 ألاف قطعة ملابس، وحقائب العناية الشخصية والمطهرات، فضلا عن تنظيم أنشطة اجتماعية وترفيهية للأطفال، وتوزيع 1000 قطعة متنوعة من لعب الأطفال، كما يتم تقديم خدمة الكشف الطبي على المواطنين في 8 تخصصات.

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وأضاف أن القافلة تستهدف نحو 3000 أسرة مقيمة في حلايب والتجمعات التابعة لها مثل، بعينت، وفروكيت، وسرارة 1و2، وجبل علبة وقرية ادلديب، ومواطني شلاتين في تجمعات الخير، وأبا بيت، وبيتان، وأبرق، وعيقات، وأبو سحفه، ووادي النوم، والعمريت، ومرسي حميرة، والصيادين، وكريجع، والرداد، والعسيلة، فضلا عن سكان منطقة أبو رماد.
وأوضح عبد الفتاح أن القافلة تقدم الكشف الطبي على المواطنين داخل الوحدة الصحية بأبرق، وحلايب، وأبورماد، من خلال أطباء جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك في تخصصات: (نساء وتوليد، وعظام، وباطنة، وأطفال، ومخ وأعصاب، وقلب، ورمد، وتوفير نظارات طبية بعد التشخيص، فضلا عن توفير معمل تحاليل متنقل.


وأكد أن الصندوق كثّف عدد القوافل التي توفر الرعاية لمواطني المناطق الحدودية والنائية على مستوى الجمهورية قبل بداية فصل الشتاء، لتوفير الأغذية والأغطية والأمتعة لتحميهم من قسوة الشتاء، فضلا عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة المنازل والخدمات الصحية المختلفة، في عدة مناطق منها سيدي براني، والواحات البحرية، وسانت كاترين، ووادي العلاقي جنوب أسوان، مشيرا إلى أن مثلث حلايب استقبل أكثر من قافلة خلال العام الماضي، فضلا عن توفير مشروعات إنتاج حيواني للسيدات ضمن برنامج مستورة.

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وأعلن المدير التنفيذي للصندوق أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من القوافل الطبية الشاملة في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصري، التي ستدعم القوافل بالأطباء في مختلف التخصصات، فضلا عن تقديم الدعم النفسي وتوعية المواطنين في هذه المناطق، لافتا إلى أن القوافل الطبية الشاملة قدمت خدماتها خلال الفترة الماضية في واحة سيوة، وجنوب أسوان، والشيخ زويد ورفح والعريش.

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الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقاما قياسية جديدة في موسوعة جنيس العالمية، نهاية عام 2021 ، بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لرعاية مليون أسرة،  كأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية (مليون كرتونة)، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية (4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية ( 6298 جهاز طبي)، وذلك للعام الثاني على التوالي ليصبح الصندوق حاملا لستة ألقاب عالمية في الموسوعة بأكبر قافلتين للعمل الخيري في العالم تم تنظيمهما خلال الفترة من نوفمبر 2020 وسبتمبر 2021.
 
 

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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